Šokujúce tajomstvo Gottovej: Som bisexuálka, mala som aj prostitútku!

Nevedno, čo Dominiku viedlo k jej najnovšiemu priznaniu, ktoré si aspoň z úcty k rodine mohla nechať pre seba, no najnovšie na seba "práskla" mimoriadne intímne tajomstvo. Po tom, čo jej krachlo manželstvo s Timom Tolkkim, sa blondínka najnovšie verejne priznáva k bisexuálnej orientácii. A to by naozaj bolo to najmenej.

Ona totiž svoje skúsenosti bez servítky pred ústami opísala pre český Blesk v ich špeciáli "Můj táta Karel".šokovala Dominika svojím vyjadrením.

K tomu ešte dodala, že v posteli mala so svojou prvou milenkou trému, no napriek tomu, že išlo o mladšiu slečnu, tá Dominiku do tajov lesbického milovania zaučila. Neskôr mala dievčat ešte niekoľko, priznala aj skúsenosť s prostitútkou.

Dominika Gottová sa postarala o ďalší škandál. Zdroj: Facebook D.G.

Dcéra zosnulého Karla Gotta sa vyjadrila k svojim sexuálnym skúsenostiam so ženami. Zdroj: Facebook D.G.

„Druhú sexuálnu skúsenosť s dievčaťom som zažila asi o päť rokov neskôr. Vďaka svojmu zamestnaniu v kaviarni reštaurácie, kde ma oslovila ďalšia žena. Využila som to. Sex s ňou bol úžasný, napokon, bola to prostitútka" povedala Gottová s tým, že niektoré dievčatá si dokonca delila aj so svojimi milencami a išli spolu "do trojky".

Ak máte dosť, stále to nie je všetko. „Mali sme takých s Joeym DeMaiom viac. Keď sme spolu boli v USA, prebehol gruppensex s jedným jeho kamarátom a ďalšími dvoma dievčatami," prezradila Dominika v špeciáli českého Blesku, ktorý sa po tomto bude pozostalým po Gottovi zrejme čítať mimoriadne ťažko...