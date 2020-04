Úmrtie českej herečky v Taliansku: Nevedeli sa k nej dostať... Zamknuté dvere ju stáli život!

RÍM - V pondelok sme na Topkách písali o úmrtí Jitky Frantovej Pelikánovej (†87) v Taliansku. Známa česká herečka ešte pred víkendom dúfala, že sa opäť vráti na scénu, v nedeľu večer však zomrela. Záchranári sa k nej kvôli zamknutým dverám nevedeli včas dostať. To ju zrejme napokon stálo život!

Herečku Jitku Frantovú Pelikánovú len nedávno prepustili po mesiaci z nemocnice. Tam bojovala s chorobou, s ktorou sa pasovala už od januára. Ešte pred víkendom mala smelé plány a hovorila o návrate na scénu, no bohužiaľ sa toho už nedožila. Jej zdravotný stav sa totiž rapídne zhoršil a lekári jej už nestihli pomôcť.

Smutná správa z Talianska: Zomrela česká herečka... Ešte pred víkendom verila, že sa vráti na scénu!

Záchranu českej umelkyne totiž výrazne skomplikovali zamknuté dvere. Dramatické chvíle priblížil českému denníku Aha! jej manažér Gianluca Berti. „Od piatka sa sťažovala na ďalšie zdravotné problémy. Mala zvýšenú teplotu, bola dehydrovaná, bolelo ju v krku a bola unavená,“ opísal herečkine ťažkosti Talian.

„V nedeľu ráno sa jej stav zhoršil. O 14-tej som si od nej našiel poslednú správu a o štvrtej popoludní už prišla katastrofa,“ rozhovoril sa manažér. Podľa neho Jitka stratila vedomie a keď sa prebrala, zavolala si o pomoc. „A to svojej priateľke Daniele, ktorá privolala sanitku. Mala od jej bytu kľúče, lenže sa nemohli dostať dovnútra, pretože mala zvnútra zamknuté dvere. Celý ten čas hovorila s Danielou, bola ešte nažive,“ popísal posledné chvíle Berti.

Kamarátka zavolala rýchlo ďalšiu pomoc, no tá to už nestihla. „Zavolali preto hasičov, aby sa do apartmánu dostali cez strechu. Jitku našli bez známok života. Pokúšali sa ju oživiť, ale márne. Asi ju zradilo predchádzajúcim zápalom pľúc oslabené srdce,“ dodal manažér, ktorý bude vybavovať aj pohreb.

Kvôli vážnej situácii súvisiacej s koronavírusom v Taliansku, sa však s Jitkou nebude môcť nikto rozlúčiť. V krajine sú aktuálne pohreby zakázané. „Keď bude lepšie, tak sa všetci jej priatelia a priaznivci zídeme pri hrobe,“ doplnil Berti.