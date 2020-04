Fraške je koniec: Misska a slovenský boháč si dali zbohom... TOTO je môj nový frajer!

Niekdajšia víťazka Miss Universe mala len 23 rokov, keď to dala dokopy s o 12 rokov starším podnikateľom. Počas vzťahu mu porodila dve dcérky - Grétku, neskôr prišla na svet mladšia Hannah. Dvojica svoju lásku pôvodne plánovala spečatiť aj svadbou, do toho však prišla dramatická nehoda.

Slavo sa na Mallorke zranil tak vážne, že ho tam rovno operovali a následne letecky previezli na Slovensko. Ich deň D bol teda preložený na neurčito, no a dnes už je jasné, že sa ani neuskutoční.

Denisa Mendrejová a Slavo Hatina sú definitívne od seba.

Ako sme spomínali, ešte v auguste sme dostali správy o tom, že misska svojho partnera opustila. „Už spolu nie sú. Je to asi mesiac, možno o niečo viac. Denisa odišla,“ prezradil nám vtedy náš zdroj, Denisa sa však k rozchodu vyjadrovať nechcela. „Nehnevajte sa, ale to je moje súkromie. Ja si svoje súkromie strážim a nebudem sa k nemu vyjadrovať,“ povedala nám, keď sme ju kontaktovali.

Denisa Mendrejová ukázala svoju novú lásku Zdroj: Instagram D.M.

No a aktuálne už je nad slnko jasnejšie, že pár je naozaj rozídený. Blondínka sa totiž na sociálnej sieti pochválila novou láskou. Na Instagrame zverejnila fotku s mužom, ktorý by sa mohol pokladať za "iba kamaráta", pokiaľ by k záberu nepridala veľavravný popis. „Milujem ťa po mesiac a späť," vyznala sa blondínka, ktorá má snáď už tentokrát po svojom boku toho pravého.