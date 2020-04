KORONAVÍRUS uväznil sexi TWiiNSku a jej partnera v Taliansku: Musia odložiť dôležitý životný krok!

Ešte v polovici februára odcestovala sexi Twiinska spolu s malou dcérkou Lindou do Talianska za svojím partnerom Stanom Lobotkom (25), ktorý sa upísal neapolskému futbalovému klubu. Práve tam momentálne mladá rodinka trávi karanténu a spoločne čakajú, kedy sa situácia zlepší.

Zmarené plány

Ich rodiny sú totiž na Slovensku a kvôli pandémii, s ktorou momentálne bojuje celá Európa, ale i zvyšok sveta, sa všetci vidia akurát tak prostredníctvom videohovorov. Dvojica mala pritom v pláne už začiatkom leta pricestovať domov. Keďže však prognózy odhadujú, že kritická situácia potrvá ešte minimálne do júla, dvojica na cestovanie môže zabudnúť. A spolu s tým aj na dôležitý životný krok, ktorý si pôvodne naplánovali už na jún.

Daniela Nízlová a Stano Lobotka karanténujú spolu s dcérkou v Neapole. Zdroj: Instagram D.N.

„Tým, že Stanko už mal mať po sezóne, tak sme plánovali krstiny na jún u nás v Beňadiku,” prezradila Daniela, ktorá má k známemu kostolíku veľmi blízko. „Aj my so sestrou sme tam boli pokrstené, keď sme boli malé, a je to tam naozaj nádherné, ja to miesto zbožňujem, má to obrovskú históriu,” ospevuje brunetka miestny kostol z 11. storočia. Nateraz sa ich plány, žiaľ, rozplynuli a dvojica si netrúfa odhadnúť, kedy opäť budú môcť zavítať do rodnej krajiny.

Na krstiny malej Lindy si Daniela Nízlová bude musieť počkať. Zdroj: Instagram D.N.

„Som zvedavá, kedy toto celé pominie. Ak by sa naplnili tie prognózy, že tá pandémia bude vrcholiť v polovici júla, tak ja neviem, podľa mňa ani do jesene sa odtiaľto nedostaneme,” povzdychla si novopečená mamička, ktorej, rovnako ako mnohým ďalším, chýba rodina a blízki. I keď je ťažko aktuálne niečo predpovedať, plány dvojice zostávajú rovnaké. „Pokrstíme vtedy, kedy prídeme, ale to je zatiaľ v nedohľadne.”

V Taliansku platí prísna karanténa, a Daniela Nízlová chodí na prechádzky len do záhrady. Zdroj: Instagram D.N.

Na bezútešnú situáciu sa však vždy dobre naladená speváčka snaží pozrieť tak optimisticky, ako sa len dá. „Už sa modlíme anjeličku strážničku, tak to už je jedno, či bude pokrstená o mesiac alebo o pol roka.” Usmievavá Linda však chýba aj rodine. Tí ju totiž môžu vidieť iba vďaka fotografiám či kamerám. „Na videu sme stále, tak ju vidia aspoň tam, ako rastie. Ale jasné, že by ju vystískali a vyobjímali, pokočíkovali, pohrali sa... ale tak nedá sa.”

S rodinou sa Daniela Nízlová a Stano Lobotka vidia len cez videohovory. Zdroj: Instagram D.N.

Daniela a Veronika sa kvôli opatreniam proti šíreniu vírusu s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidia ani na spoločné narodeniny, ktoré oslávia už v máji. Aj v tomto prípade si budú musieť pripiť iba virtuálne. Samozrejme, na zdravie.