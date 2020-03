EXKLUZÍVNE FOTO: Lucia Barmošová prichytená s novým partnerom a... Wau, spoločný čas trávia pomocou druhým!

BRATISLAVA - O tom, že Lucia Barmošová (37) už nie je single, sme informovali ešte v novembri 2019, kedy ju náš fotograf zachytil pred domom vtedy ešte utajovaného partnera. Jojkárska moderátorka nám vtedy exkluzívne potvrdila, že niekoho má, ako sa však napokon ukázalo, dvojica tvorila pár už minimálne od januára uplynulého roka. Aktuálne sa však už so svojím partnerom neskrýva. Nám sa ich podarilo pristihnúť počas spoločného nákupu, ale... Nebol určený pre nich!

Svoj vzťah dvojica aktuálne už vôbec neskrýva a v utorok si pár vyšiel aj na spoločné nákupy. Z našich záberov by si človek povedal, že pripravujú zásoby kvôli domácej karanténe, keď sme však moderátorku oslovili, rýchlo nás vyviedla z omylu.

Ona i Ladislav sa totiž v tejto situácii snažia najmä pomôcť svojim najbližším a nákup bol určený pre ich rodičov, ktorí patria do tzv. rizikovej skupiny. „Nákup máme o čosi väčší, pretože vždy nakupujeme aj pre našich rodičov, ktorí majú nad 65 rokov,” povedala nám moderátorka, keď sme ju oslovili s otázkou, či si robia špeciálne zásoby kvôli aktuálnej situácii.

Lucia s Ladislavom sa vybrali na veľké nákupy. Tie boli určené najmä ich rodičom, aby nemuseli vychádzať z bezpečia domova. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

„Môj ocko má dokonca 73, čiže aj po lieky do lekárne chodíme my,” prezradila nám atraktívna jojkárka, ktorá nás príjemne prekvapila svojou odpoveďou, keď sme sa pýtali, či počas nakupovania zaregistrovala aj nezodpovedných ignorantov predpisov. „Našťastie, opatrenia na Slovensku sú prísne, ľudia majú všade rúška a sú disciplinovaní,” opísala nám svoju skúsenosť z nákupného centra. Zároveň však ľudí vyzýva, aby nezabúdali na spolupatričnosť. „My mladší by sme určite mali pomáhať starším, aj svojim susedom, ak im nemá kto, a to nielen v týchto časoch,” dodala pre Topky.

Na záver nám sme sa popýtali aj na ich súkromie. Lucia sa totiž k Ladislavovi pred fanúšikmi oficiálne "priznala" len prednedávnom, hoci podľa našich informácií išlo o vážnu známosť už od samého začiatku. Prvýkrát ho svojim sledovateľom ukázala počas parlamentných volieb, keď na svojom Instagrame zverejnila fotku dvoch rúk, i keď sa o tom, že nie je sama, vedelo už od spomínaného novembra. Na osobnejšiu otázku, či v aktuálne zdieľa domácnosť so svojím priateľom, nám nakoniec predsa len v utorok odpovedala. „Áno, už žijeme v spolu už dlhšie,” reagovala s úsmevom sympatická jojkárka.