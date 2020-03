Blízky kamarát slovenskej speváčky má za sebou koronavírus: TAKTO sa vyliečil!

Rovnako ako mnoho ďalších umelcov, aj Lenke vírus skomplikoval pracovný život. Vo veľkom sa totiž ruší mnoho verejných udalostí, kde osobnosti zo slovenského šoubiznisu vystupujú, prípadne ich moderujú. A tak ako väčšina z nich, i blondínka si myslí, že stupňujúca sa panika je už prehnaná. Keď sme sa speváčky pýtali, ako vníma rabovanie obchodov, povedala nám šokujúcu informáciu.

„Ešteže preferujem nakupovanie v špeciálnych bio a vegánskych potravinách, kde je zatiaľ všetkého dosť. Zdravý človek by mal podľa mňa zachovať pokoj. Môj blízky priateľ žijúci v Budapešti koronavírus prekonal už v januári,” povedala Topkám s tým, že ide o 62-ročného človeka. Zaujímalo nás teda, ako u neho liečba prebiehala.

Lenka prezradila, že ide o muža, ktorý má síce po šesťdesiatke, no dlhodobo si udržiava maximálne zdravý životný štýl. „Dostal sa z toho samoliečbou, karanténou, samozrejme aj dodržiavaním zásad liečby ako aj pri inej forme chrípky. Podľa jeho slov to bol naozaj silný priebeh horúčky i ostatných sprievodných javov tohto vírusu, trvalo to takmer tri týždne,” prezradila nám.

Kamarátovi speváčky Lery sa vraj podarilo poraziť koronavírus. Zdroj: Jan Zemiar

„Celý čas dodržiaval absolútnu karanténu, jedol maximum ovocia, zeleniny, vitamínov, často vetral a jednoducho to vyležal. Ale ako vravím, je to extrémne zdravo žijúci človek, ktorý má úžasný životný štýl, veľa pohybu, športu, vyváženú stravu a prudko pragmatický a zároveň pozitívny prístup k životu. Veľmi ma takíto ľudia inšpirujú. Nechcem narúšať súkromie tohto človeka, takže môžem len okrajovo naznačiť, že pracuje vo vysokej funkcii v rámci medzinárodných vzťahov,” dodala Lenka.

Zároveň dúfa, že situácia sa už čoskoro aspoň trochu upokojí. „Boh by dal, aby sa to celé stabilizovalo natoľko, aby sa všetko mohlo vrátiť do normálnych koľají,” povedala nám na záver Lenka s tým, že hoci má pred aktuálnou hrozbou zdravý rešpekt, to, ako sa ľudia v posledných dňoch správajú, je podľa nej naozaj prehnané.