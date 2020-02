Unikla FOTKA Rytmusovho syna: TOTO je malý Sanel... Na koho sa podobá?!

BRATISLAVA - Patrik Rytmus Vrbovský (43) sa celé mesiace bránil tomu, aby verejnosti ukázal svojho synčeka Sanela. Vždy, keď pridá na sociálne siete fotku drobca, tváričku má zahalenú. Aktuálne však svetlo sveta uzrel nový dokument o živote rapera. A práve tam unikla fotka, na ktorej chlapčekovi vidno do tváre. Tak čo? Podobá sa na mamu alebo otca?

Koncom júla minulého roka sa Patrik Rytmus Vrbovský a jeho manželka Jasmina Alagič stali prvýkrát rodičmi. Krásna moderátorka porodila raperovi synčeka, ktorému dali meno Sanel. Od čarovného momentu uplynulo už celých 7 mesiacov, no tváričku malého chlapčeka doposiaľ videla len hŕstka ľudí.

Hudobník totiž výzor svojho potomka úzkostlivo strážil. Fotky tak síce na sociálnych sieťach zverejňoval, no juniorovi do tváre nikdy vidieť nebolo. Buď mu otec dorobil cez tvár vodotlač alebo ho schválne odfotil tak, aby bola jeho tvár čo najdlhšie utajená.

V týchto dňoch však svetlo sveta uzrel nový dokument o známom Piešťančanovi... A práve tam unikla fotka, na ktorej Sanelovi vidieť do tváre. Paradoxom je, že fotku svojho pokladu odhalil sám Patrik. Na záberoch totiž vidno, ako v ruke drží mobil - no a práve na tapete svojho smartfónu má fotku Jasminy so synom.

Tak teda pozrite, na koho sa chlapček podobá viac? Na mamu alebo tata? FOTO v GALÉRII»