Šokujúca tvár v Novinách na Jojke: TOTO má byť náhrada za Kmotríkovú?!

Ide, samozrejme, len o srandu! Dnes večer totiž Jojka odvysiela špeciál relácie Všetko čo mám rád venovaný práve primášovi Kandráčovcov. A pri tejto príležitosti si hudobník na chvíľu odskočil od huslí a koncertovania a vyskúšal si moderovanie v spravodajskom štúdiu. Do moderátorského kresla si sadol v rámci nakrúcania dokrútky.

FOTO Kmotríková poslednýkrát vysielala: Po vyše 15 rokoch definitivíny KONIEC!

Aktuálne vydanie relácie dokonca bude niesť aj Ondrejovo meno - Všetko čo má Ondrej rád. „V tomto špeciáli moje pozvanie prijali členovia kapely Čechomor - Karel Holas a Franta Černý. Historky z kňazského pôsobenia vyrozprával aj kňaz o. Peter Iľko. Povestnou čerešničkou na torte bolo vystúpenie frontmana kapely Desmod – Mária Kulyho Kollára,“ prezradil Kandráč.

„Všetko sú to super ľudia a priatelia. Keďže Peter Iľko sa raz vyjadril, že by si ma vedel predstaviť ako moderátora správ, u nás v JOJ sme mu ukázali, že možné je naozaj všetko,“ vysvetlil Ondrej so smiechom. Tak schválne, pristalo by mu to za spravodajským pultíkom?

Ondrej Kandráč si vyskúšal úlohu moderátora Novín Tv Joj. Zdroj: TV JOJ