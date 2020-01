Hrozivý pohľad na herca Vlada Kobielskeho: Operácia!

BRATISLAVA - Uf, tak toto nie je príjemný pohľad a ešte menej príjemný pocit pre obľúbeného herca z markizáckeho seriálu Oteckovia. Herec Vlado Kobielsky (44) sa totiž so svojimi fanúšikmi podelil o správu, že musel podstúpiť „plastiku". Nie však v pravom slova zmysle. Lekári mu totiž operovali očné viečka, pretože keby tento zákrok odkladal, mohol by sa mu vážne zhoršiť zrak!

Diváci televízie Markíza sú zvyknutí na Vladovu usmiatu tvár, no teraz všetkých poriadne šokoval. Na svoj instagramový profil pridal fotku, kde má zalepené obočie a obväzy mu zasahujú aj do očí. Ako sám tvrdí, nik ho nezbil, hoci to tak na prvý pohľad skutočne vyzerá.

Predstaviteľ seriálového Mareka však podstúpil zákrok, a to najmä preto, aby sa mu neskôr nezhoršil zdravotný stav. „Keď mi pred časom očná lekárka povedala, že odkladať zákrok by bolo veľmi nerozumné a mohol by som si tým vážne poškodiť zrak, zľakol som sa. Nedokážem si predstaviť, čo by som robil. Nebolo by to kvôli vrodenej vade, ani kvôli nejakej nehode, ale len kvôli hlúpemu strachu zo zákroku," napísal k záberu Vlado Kobielsky.

Operáciu priznal krátko po Plese v opere, na ktorom sa zúčastnil aj s manželkou Alenkou. Podľa jeho slov je však po zákroku v poriadku a cíti sa dobre. Pre všetkých ľudí má ale jasný odkaz. „Nepodceňujte rady lekárov a neodkladajte vyšetrenia a ak bude potrebné, ani operácie. Vážme si svoje zdravie," znejú slová obľúbeného herca.