Legendárna Zlatovláska (72) po 46 rokoch: Zdedila obrovské prachy... Dnes je z herečky milionárka!

Jorga Kotrbová sa do povedomia verejnosti zapísala predovšetkým ako herečka, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú Zlatovlásku v rovnomennej rozprávke. Tá každoročne spríjemňuje vianočné sviatky divákom po celom Česku a Slovensku. Paradoxne ona samotná o dávnom filme už nechce ani počuť.

Z verejného sveta sa pred 16 rokmi stiahla a dnes si užíva dôchodok... Veľmi slušný, treba poznamenať. Bývalá herečka je totiž dnes - bez akéhokoľvek preháňania - multimilionárkou. V reštitúcii totiž po otcovi získala so súrodencami obrovský majetok.

V lukratívnej časti Prahy vlastní napríklad blok činžiakov, ktorý jej podľa informácií českých médií mesačne vynáša 300-tisíc českých korún. Okrem toho vlastní niekoľko pozemkov v hlavnom meste aj mimo neho. Aktuálne žije na vidieku spolu so svojou dcérou, presnejšie na ranči s koňmi, ktorý pred rokmi kúpila.

Rozprávka Zlatovláska sa natáčala pred dlhými 46 rokmi. Zdroj: Česká televize/Vladimír Souček

Toto všetko rozprávková Zlatovláska vlastní:

Dom v pražskom Novom Meste

Ide o najcennejšou nehnuteľnosť, ktorú vlastní. Ide o štvorposchodový činžiak so zastavanou plochou 846 m². Odhad jeho ceny sa pohybuje od 250 do 400 miliónov českých korún. Jorgin podiel by tak mal byť vo výške minimálne 70 miliónov Kč.

Pozemok v Bohniciach

Hneď vedľa cintorína, kam sa kedysi pochovávali chovanci z neďalekého sanatória pre duševne chorých a pacienti z bohnickej psychiatrickej liečebne, sa nachádza pozemok s rozlohou 1810 m². Práve ten spolovice vlastní Jorga. Jeho odhadovaná cena je 9 050 000 Kč.

Dom na Palmovke

Kotrbovej meno svieti aj na liste vlastníctva bytového domu v pražskej Libni. Na prízemí činžiaka sa nachádzajú obchody a na štyroch nadzemných podlažiach je 9 bytov. Odhadovaná cena nehnuteľnosti je 45 miliónov českých korún. Jorgin podiel by tak mal byť 5 625 000 Kč.

Pozemky v Libni

Korbová vlastní podiel na niekoľkých pozemkoch v pražskej Libni. Ide o záhrady, park, pozemky pod cestou, stavebné parcely... Z developerského hľadiska je určite najzaujímavejší pozemok s rozlohou 12 tisíc m². Odhadovaný podiel Jorgy Kotrbovej je v hodnote 24 758 500 Kč.

Pozemky v Kolovratoch

Bývalá herečka vlastní tiež podiel na ornej pôde na okraji Prahy. Pozemok s rozlohou 87 tisíc m² sa bežne predáva za 200 Kč/m². Ak by sa však došlo k zmene územného plánu, jeho cena by vzrástla až na 5000 Kč za meter štvorcový, čím by sa podiel Kotrbovej zvýšil až dvadsaťpäťkrát.

Pozemky vo Vysočanoch

Dva susediace pozemky v pražských Vysočanoch s rozlohou 2781 m² majú síce svoju hodnotu, no zo stavebného hľadiska sú úplne nepoužiteľné. V tesnej blízkosti je veľký priemyselný areál a keďže sú pozemky vedené ako zeleň a ostatná plocha, nedajú sa využiť ani ako parkovisko. Podiel Jorgy Kotrbovej sa odhaduje na 965 250 Kč.

Ranč s koňmi v Ludvíkove pod Smrkom

Práve na tomto statku vraj Jorga Kotrbová aktuálne býva. Nachádza sa vysoko na severe až na hraniciach s Poľskom. Na ranči žije spolu so svojou dcérou Juliou, ktorú má s hercom Zdeňkom Žákom. Cena ranča sa odhaduje na 3 750 000 Kč.

Celkový podiel Jorgy Kotrbovej na nehnuteľnostiach sa tak pohybuje v hodnote 112 034 325 Kč.