Dobročinný Ples v opere už 20 rokov otvára plesovú sezónu na Slovensku

História Plesu v opere siaha do roku 2001, kedy sa brány historickej budovy Opery Slovenského národného divadla prvýkrát otvorili pre hostí tohto, dnes už renomovaného, spoločenského podujatia. Na začiatku bola myšlienka nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa v minulosti pestovala v mestách v zahraničí i po celom Slovensku. Za 20 rokov sa Ples v opere stal synonymom prepojenia vysokého kultúrneho zážitku, spoločenskej elegancie a dobročinnosti.

„Veľmi si vážime, že už 20 rokov sa nám darí držať vysokú spoločenskú úroveň dobročinného Plesu v opere a rovnako dlho si zachovávame priazeň ctených hostí, podporovateľov a verejnosti. Za dve desaťročia sa nám podarilo vybudovať jedno z najväčších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku, ktoré významne prispelo k riešeniu mnohých pálčivých problémov,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Symbolické otvorenie plesovej sezóny

Dobročinný Ples v opere sa koná vždy v druhú januárovú sobotu a súčasťou úvodného ceremoniálu je od jeho prvého ročníka aj úder na gong, ktorý symbolicky otvára novú plesovú sezónu na Slovensku. Historicky prvý úder na gong patril v roku 2001 hlavnej hudobnej hviezde večera Lucii Bílej. Počas nasledujúcich 15 rokov sa tejto úlohy zhostili ďalšie významné svetové hviezdy: francúzska diva Mireille Mathieu (2002), talianska hviezda Filippa Giordano (2003), legendárna Lisa Stansfield (2004 a 2010), soulová diva Heather Small (2005), držiteľka viacerých Brit Award Gabrielle (2006), belgická speváčka Dani Klein (2007), americká hviezda Belinda Carlisle (2008), ikonická Gloria Gaynor (2009), nemecká hviezda 80. rokov Sandra (2011), RnB ikona Jamelia (2012), speváčka skupiny Texas Sharleen Spiteri (2013), folk rocková legenda Suzanne Vega (2014), hviezdni Rick Astley (2015) a Paul Young (2016).

17. ročník dobročinného Plesu v opere po prvýkrát neotvárala hudobná hviezda večera, ale významná slovenská herečka a renomovaná pedagogička Emília Vášáryová, ktorá od začiatku pôsobí ako členka Čestného plesového výboru a od roku 2016 sa zhostila aj úlohy prvej ambasádorky jeho dobročinného poslania. Týmto aktom chceli organizátori ešte viac posilniť prepojenie jedinečného spoločenského podujatia s jeho filantropickým rozmerom. V rovnakej tradícii pokračoval aj 18. ročník, ktorý spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko otvoril závažnú celospoločenskú tému inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Úderu na gong sa zhostila podporovateľka jeho dobročinného zámeru, úspešná slovenská paraolympijská reprezentantka Veronika Vadovičová. „Udrieť na gong na Plese v opere je veľmi významným spoločenským aktom a vždy túto úlohu dostali vzácne osobnosti. Až do samotného momentu vo mne vreli pocity vzrušenia a strachu, aby to dobre dopadlo a aby aj spoločnosť správne pochopila, prečo pre túto úlohu vybrali práve mňa. Cením si, že sa mi dostalo takejto pocty,“ povedala Vadovičová. Minulý rok sa úlohy zhostila ďalšia výnimočná žena, špeciálna pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia pre ľudí so spina bifida a/alebo hydrocefalus, Terézia Drdulová, pre ktorú bolo veľmi dôležité, aby hostia dobročinného Plesu v opere, ale i verejnosť, pochopili odkaz, ktorý úderom na gong odovzdala. „Na gong som udrela predovšetkým v mene tých, ktorí nevedia či nemajú možnosť sa vyjadriť, alebo ich priania a úplne obyčajné túžby nik nepočúva. Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my – zdraví,“ vyjadrila sa Terézia Drdulová, ktorá zasvätila svoj život zmysluplnej inklúzii detí so zdravotným znevýhodnením. Kto udrie na gong a otvorí tak symbolicky plesovú sezónu v rámci 20. ročníka Plesu v opere sa dozvieme počas večera 11. januára.

Hviezdne moderátorky večera

Veľká pozornosť sa každoročne sústredí na moderátorku večera. Tá je symbolom jedinečného spoločenského podujatia, ktoré pod jednou strechou spája množstvo významných osobností. Ako prvá sa tejto zodpovednej úlohy zhostila známa moderátorka Alena Heribanová, ktorá sprevádzala debutovým ročníkom Plesu v opere v roku 2001. V ďalšom roku jej kroky nasledovala ďalšia moderátorská stálica Soňa Müllerová (2002), ktorá sa hosťom prihovorila aj v roku 2004. Tá predala žezlo televíznej hlásateľke, moderátorke, scenáristke a módnej návrhárke Emme Tekelyovej (2003). Úlohu moderátorky najprestížnejšieho podujatia si vyskúšali aj herecké legendy Kamila Magálová (2006) a Zdena Studenková, ktorá toto výnimočné podujatie moderovala v rokoch 2005 a 2010. Večerom hostí sprevádzala aj skvelá moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová (2007), herečka SND Diana Mórová (2008) či ostrieľaná Iveta Malachovská (2009). „Veľmi si vážim ponuku, ktorú som od organizátorov dostala, bol to krásny večer aj vďaka hviezde Glorii Gaynor a skupine Boney M. V divadle som cítila podporu mnohých priateľov, ktorí sa roky plesu zúčastňujú, bola tam opäť skvelá energia a zábava, aj keď v mojom prípade s jasnými pracovnými pravidlami,“ spomína Iveta Malachovská. Jedenásty ročník patril hviezde televízneho spravodajstva Adriane Kmotríkovej (2011), ktorú počas nasledujúceho roka vystriedala ďalšia televízna moderátorka Andrea Belányiová (2012). V roku 2013 sa za moderátorský mikrofón Plesu v opere prvýkrát postavila operná speváčka. Adriana Kučerová sa predstavila v nádherných šatách z dielne Hany Převrátilovej. 14. ročník dobročinného Plesu v opere moderovala historicky najmladšia moderátorka slávnostného večera Lucia Barmošová, ktorá mala v tom čase 31 rokov. Temperamentná Vera Wisterová všetkým vyrazila dych v prepracovaných šatách od Marcela Holubca v roku 2016. V historickej budove Opery Slovenského národného divadla sa hosťom z pozície moderátorky prihovorili aj skvelé slovenské herečky Monika Hilmerová (2015), Zuzana Mauréry (2017) a legendárna Božidara Turzonovová (2018), ktorá hosťom učarovala v nádhernej róbe od Jany Pištejovej. Minulý rok podujatím sprevádzala slovenská herečka, moderátorka a režisérka Lucia Hurajová v rozprávkových šatách z dielne Marcela Holubca. „Ples v opere môžu vnímať ľudia inak zvnútra a inak zvonku. Po tomto ročníku, kedy som mala šancu vidieť ten Ples nielen zvnútra, ale dokonca zo zákulisia, skladám ešte väčšiu poklonu jeho organizátorom. Bol to najkrajší začiatok tohto roka. Bol veľkolepý, slávnostný, pre mňa absolútne jedinečný.,“ vyjadrila sa moderátorka ostatného Plesu v opere Lucia Hurajová.

Jedinečné úvodné ceremoniály a skvelí hudobní hostia

Každý rok sa hostia tešia na prekvapenie v podobe originálneho úvodného ceremoniálu, ktorý je tematickým štartom večera. Unikátny program mal od prvého ročníka pod režisérskou taktovkou renomovaný choreograf, tanečník a režisér Ján Ďurovčík. Od roku 2015 patrí réžia úvodného ceremoniálu dobročinného Plesu v opere do rúk uznávanej českej režisérke Jane Burkiewicz. Jej produkcia je známa kombináciou divadelnej tvorby s moderným vizuálnym umením, dizajnom, „novým cirkusom“ či módou. Práve moderný cirkus bol súčasťou úvodného ceremoniálu s názvom Kabaret Mozart počas 18. ročníka Plesu v opere, minulý rok prekvapil úvodný ceremoniál vystúpením bez zvuku jediného nástroja pod názvom Rapsódia šťastia. Úvodný ceremoniál jubilejného ročníka Plesu v opere bude patriť operným áriám.

Opera bola súčasťou programu dobročinného Plesu v opere od jeho vzniku. Počas prvého ročníka sa hosťom predstavili operní sólisti Slovenského národného divadla Jozef Kundlák a Eva Jenisová, ktorá sa môže pýšiť aj ocenením Grammy. Počas rokov sa v rámci operných vystúpení na Plese v opere predstavili poprední, v zahraničí uznávaní slovenskí operní umelci, Ľubica Vargicová, Ľubica Rybárska, Adriana Kučerová, Peter Dvorský, Miroslav Dvorský, Pavol Bršlík či Dalibor Jenis. Hostia si tiež mohli vypočuť operné árie v podaní Martina Babjaka, Martina Malachovského, Martiny Masarykovej, Terézie Kružliakovej, Evy Hornyakovej a mnohých ďalších umelcov. Na Plese v opere sa v minulosti predstavil aj svetoznámy operný umelec, tenorista mexického pôvodu, Ramón Vargas.

Tanečný parket od prvého ročníka otvára úvodný valčík v podaní Interklubu Madit. Tanečné vystúpenia doplnil v minulosti aj balet. Hosťom sa predstavili sólisti Baletu Slovenského národného divadla, ale aj zahraniční baletní hostia ako Jurgita Dronina, prvá sólistka HET National Ballet v Holandsku a tiež Švédskeho kráľovského baletu, Andrey Leonovitch, prvý sólista Švédskeho kráľovského baletu, či sólisti uznávaného Viedenského štátneho baletu.

O zábavu počas večera sa tradične starajú hudobné hviezdy z oboch brehov Moravy, ktoré počas uplynulých dvoch dekád doplnili aj zahraniční interpreti ako britský spevák Ali Cambell, legendárna hudobno-tanečná skupina Boney M s tanečníkom Bobbym Farrelom, fenomenálne American Divas, soul&funková formácia Delegation, ikonický Alphaville či Lillie McCloud, známa aj z americkej talentovej súťaže The X Factor.

Hostia dobročinného Plesu v opere si mohli počas jeho histórie užiť koncertné vystúpenia tých najväčších hviezd zo Slovenska a Českej republiky ako Karel Gott, Helena Vondráčková, Meky Žbirka, Jana Kirschner, Richard Müller, Jiří Korn, Ondřej Gregor Brzobohatý, Janek Ledecký, Lenka Filipová, Pavol Hammel, Bára Basiková, Robo Grigorov a mnohých ďalších. Vystúpili aj skvelé slovenské a české hudobné skupiny Olympic, Elán, Pavol Habera a Team, Lucie, Hex, Vidiek či Fragile. Nechýbali ani skvelé Diabolské husle Berkyho Mrenicu, Zlaté husle, Cigánski diabli či Ľudová hudba Lúčnice. Špecialitou hudobných hostí sú jedinečné hudobné aranžmány, ktoré sú unikátnym zážitkom a zárukou skvelej zábavy. Minulý rok zažili hostia Plesu v opere netradičný hudobný „súboj“ hitov dvoch legendárnych hudobných skupín, keď na dvoch pódiách súčasne odohrali najväčšie hity skupín Beatles a Queen uznávané revival kapely The Backwards a Queenmania.

Viac ako 2 milióny eur na dobročinné účely

Ples v opere je nielen významným spoločenským podujatím, ktoré otvára plesovú sezónu na Slovensku, ale predovšetkým dobročinným podujatím a za uplynulých 10 rokov upozornil na rôzne celospoločenské problémy. Štedré príspevky od vzácnych hostí už jedenásť rokov v plnej výške putujú na naplnenie jeho charitatívneho poslania. V minulosti boli v spolupráci s partnerskými organizáciami použité na podporu Detského kardiocentra, perinatologických centier či na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny. Podujatie podporilo aj vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Posledné dva roky zameral Ples v opere svoju pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil celkovo už vyše 2 milióny eur. Na uplynulom 19. ročníku darovali hostia doposiaľ najvyššiu sumu - celkovo 270 486 eur. „Veľmi ma teší, že práve dobročinnosť a spolupatričnosť sa stali esenciálnou súčasťou Plesu v opere, čo každým rokom dokazujú vzácni hostia svojimi štedrými príspevkami. Všetky zrealizované projekty vo významnej miere prispeli k zlepšeniu situácie v dlhodobo podhodnotených oblastiach. Za uplynulé dva roky sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktoré bolo podporené úctyhodnou sumou 525 106 eur a umožnila tak vznik rozsiahleho programu na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“. Zároveň si uvedomujeme, že situácia ešte ani zďaleka nie je v žiadanom stave a je potrebné sa problematike inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením venovať naďalej,“ hovorí Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere a člen Čestného plesového výboru. Výťažok z jubilejného 20. ročníka dobročinného Plesu v opere opäť poputuje na rozšírenie programu Nadácie pre deti Slovenska Kto chýba? a umožní jeho rozšírenie aj na materské školy.