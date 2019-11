Samovražda, experimentovanie s antidepresívami, halucinácie: Najnáročnejšie úlohy Moniky Potokárovej (†27)

BRATISLAVA - Herecká profesia naozaj nie je ľahká. Umelci sa neustále prevteľujú do iných postáv a niektoré charaktery sú skutočne náročné. Monika Potokárová (†27) pred rokom sama prezradila, že má v repertoári množstvo depresívnych úloh. V tom čase skúšala hru Antigona, kde na konci musela spáchať samovraždu...

Monika Potokárová bola taká talentovaná, že niektorí jej herectvo prirovnávali k dýchaniu, tak prirodzene dokázala splynúť so svojimi postavami. Keď si však predstavíte, že aktuálne hrala 12 charakterov... Nie je to ľahká úloha.

Ona sama Adele Banášovej v talk šou Trochu inak prezradila, že mnoho jej postáv je psychicky náročných. „Mám diapazón depresívnych úloh. Veľmi to prospieva môjmu psychickému zdraviu. Tak je momentálne nastavený repertoár. Teraz skúšam Antigonu, pôjdem živá do hrobky, to sa veľmi teším,” povedala začiatkom minulého roka.

Zdroj: SND/Ctibor Bachratý

Kto si pamätá povinné čítanie, vie, že Antigona je uväznená, lebo napriek zákazu sa rozhodla pochovať svojho brata. „Ja som si vybrala smrť, ty si si vybrala život,” hovorí v jednej chvíli Isméne, ktorá požaduje rovnaký trest. Antigona sa nakoniec vo svojej hrobke obesí.

Monika poslednýkrát stála na divadelných doskách v sobotu v hre Vedľajšie účinky. Stvárňovala tam dobrovoľníčku, ktorá sa zapojila do lekárskeho experimentu s antidepresívami. Jej postava Connie nadviazala vzťah s ďalším dobrovoľníkom, no neskôr sú sami zmätení zo svojich citov a nevedia, čo je realita a čo len falošná emócia vyvolaná liekmi.

Zdroj: SND/Róbert Tappert

Okrem toho hrala aj v ďalších náročných kusoch. Hedda Gablerová je hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva. Monika nehrala hlavnú postavu, ale Teu, ktorá opustila manžela, je vášnivá a odvážna a Hedda sa rozhodne jej ublížiť cez ďalšiu postavu, ktorú doženie k samovražde.

Projekt Cudzô je futuristickou víziou o živote mladých ľudí bez dospelých, ktorí zmizli z neznámych dôvodov. Ich život po apokalypse je bojom o život, ktorý sprevádza vnútorná hystéria. Postava Moniky bola vykázaná z komunity a ocitá sa sama v cudzom svete. Vydáva sa na cestu, ktorej súčasťou je stret s rôznymi inými postavami – hysterickými, strašidelnými a dokonca i s jej vlastnými preludmi. Je to cesta so všetkými dobrodružnými výzvami, ale aj úzkosťami, strachmi, nerozhodnosťami a adrenalínom, ktoré patria k dobrodružnému putovaniu za záchranou sveta.

Zdroj: SND/Róbert Tappert

V hre Fyzici zas stvárnila sestričku na psychiatrickom oddelení. V dráme Hriech/Jej pastorkyňa jej pripadla úloha hriechu, pastorkyne aj Jenůfy, ktorá sa musí vyrovnať s problémom nechceného dieťaťa.

V Rodákoch sa dedina vyrovnáva s náhlou explóziou. Do telocvične, kde cvičili miestne ženy, začnú privážať ranených. Vydesené ženy netušia, čo mohlo na okolí vybuchnúť. Možno spadlo lietadlo alebo niekde vybuchol plyn. Alebo benzínová pumpa. Alebo čo ak sa začala vojna? Medzi ľuďmi sa stupňuje napätie, spriadajú konšpiračné teórie, riešia protivládne sprisahanie, na povrch vyplávajú vzťahové animozity i nenávisť. Nad všetkým sa ako základný motív vznáša veľká miera netolerancie a snahy presadiť si vlastnú pravdu.

Zdroj: SND/Daniel Veselský

V Ruských denníkoch stvárnila Potokárová hlavnú postavu Alexandry, 17-ročnej ruskej študentky z dobrej rodiny. Zrazu ale príde revolúcia a útoky na vzdelancov a lepšiu spoločnosť. Silným momentom je, keď sa matka pýta, či zastrelia najprv ju alebo jej deti, aby bola donútená sa pozerať na ich smrť.

Zdroj: SND/Róbert Tappert

Okrem toho v tejto sezóne účinkovala v hrách Rivers of Babylon, Mercedes Benz, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Za úlohu v hre Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu získala cenu Dosky 2018.

Zdroj: SND/Jozef Barinka

Monika Potokárová podľa potvrdených informácií spáchala samovraždu. Príčina nie je verejne známa. Nasledujúce informácie sú všeobecné a nevzťahujú sa priamo na mladú herečku: