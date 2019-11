Zdroj: Bontonfilm

BRATISLAVA - Režisér Juraj Jakubisko predstavil v novom teaser traileri prvé zábery z pokračovania obľúbenej rozprávky Perinbaba (1985). Perinbaba a Dva svety prinesie príbeh Lukáša, syna Alžbetky a Jakuba z prvej snímky, ktorý sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Do slovenských a českých kín by sa novinka mala dostať v prvej polovici roka 2020.