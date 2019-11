FOTO Danglovi podpálila auto MAFIA: Zabávačova manželka v šoku... Mala strach!

Na 29. október 2012 rodina Dana Dangla zrejme tak skoro nezabudne. Počas bieleho dňa medzi 09. a 10. hodinou rannou totiž známemu komikovi niekto priamo pred jeho rodinným domom podpálil auto. Luxusné Audi Q7 kompletne zhorelo a od neho sa chytil aj neďaleko zaparkovaný Opel Astra.

„Krátko po 10:30 sme prijali prostredníctvom linky 158 oznámenie, že v obci Ivanka pri Dunaji zhorelo osobné motorové vozidlo. Audi Q7 zhorelo do tla,“ povedala nám vtedy hovorkyňa KR PZ v Bratislave Tatiana Kurucová. Drámu pred zabávačovým domom ohlásili na políciu jeho susedia.

Luxusné Audi Q7 zhorelo priamo pred rodinným domom Dana Dangla. ​

Už vtedy sa pracovalo s verziou, že Danglovo auto nezhorelo kvôli technickej chybe - privolaný expert zhodnotil, že bolo zapálené úmyselne. „Uviedol, že vozidlo zhorelo pravdepodobne na následky úmyselného konania,“ vyjadrila sa Kurucová. S autom v tom čase jazdila najmä komikova manžela Beáta, ktorá bola zo situácie zhrozená.

„Sme z toho v šoku, je to hrozné. Nechápem, ako sa to mohlo stať. Auto bolo technicky v poriadku - veď bolo relatívne nové. Využívala som ho hlavne ja. Nie som si vedomá, že by malo nejaké poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Netvrdím, že ho niekto úmyselne zapálil, no ani to nevyvraciam. Polícia vzala auto na expertízu. Uvidíme, čo prinesie tá,“ povedala pre Topky.sk vtedy Beáta.

Vzniknutú situáciu si nevedela vysvetliť, lebo rodina nemala s nikým problémy. Keď sme sa opýtali, či požiaru nepredchádzali nejaké vyhrážky, pani Danglová mala jednoznačnú odpoveď: „Nie, vôbec. Žiadne telefonáty či čokoľvek iné podobného charakteru. Ani neviem o tom, že by som mala ja alebo manžel s niekým konflikt, ktorý by vyústil do niečoho takéhoto,“ reagovala partnerka zabávača.

Priznala, že zo vzniknutej situácie má strach. „A kto by nemal? Určite nie som pokojná. No verím, že na to existuje racionálne vysvetlenie,“ uzavrela tému tmavovláska. A dnes si, chvalabohu, môže celá rodina vydýchnuť, lebo naozaj nešlo o žiadne vybavovanie si účtov s Danglovcami, ale o blbú zhodu náhod.

Danglovi pred 7 rokmi zhorelo auto: Šokujúci verdikt policajtov... Dal mu ho podpáliť mafián Tatranka?!

Auto zhorelo do tla.

Po siedmich rokoch sa totiž k činu priznal Jozef Walzner alias Tatranka, ktorý sa hlási k údajnej skupine takáčovcov. Ako zástupca spoločnosti, ktorá sa venuje predaju áut, sa totiž od polície dozvedel, že Audi Q7, ktoré predal spoločnosti Dana Dangla, je kradnuté a pátra po ňom česká polícia. No a práve toto malo byť dôvodom, prečo dal luxusné vozidlo podpáliť.

Úlohou poveril svojich dvoch ochrankárov, ktorí si na spáchanie činu v Galante ukradli Škodu Octavia Combi, 29. októbra 2012 medzi 09:00 a 10:00 vykonali, čo museli a Octaviu ukryli v Pezinku. Následne sa spolu so svojím šéfom vrátili k autu, previezli ho do lesa medzi Veľkým Grobom a Pustými Úľanmi a škodovku tam podpálili.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotného Dangla, nech nám prezradí, či sa mu po rokoch uľavilo, keď zistil, že zapálené auto nemalo súvislosť priamo s jeho rodinou. Na naše otázky však doposiaľ neodpovedal.