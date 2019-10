Autor poslednej piesne Karla Gotta (†80): Vedel som, že jeho stav je vážny... Musel som písať rýchlo!

Pieseň Srdce nehasnou, ktorú Karel Gott naspieval so svojou 13-ročnou dcérkou Charlotte Ellou, predstavil verejnosti začiatkom mája. Skutočný význam však skladba nadobudla až po Maestrovej smrti. Všetci vtedy pochopili, že nešlo len o ďalšiu milú nahrávku, ale o pieseň na rozlúčku.

Pod hudbu a text sa podpísal frontman kapely Kryštof Richard Krajčo. V otvorenom rozhovore pre reláciu Top Star českej televízie Prima prezradil, že keď ho Maestro požiadal o spoluprácu, prízvukoval, že sa musia poponáhľať... Z jeho slov dnes mrazí.

„Ivanka aj Karel boli úprimní a povedali mi, že pokiaľ sa rozhodnem to napísať, tak že to musím napísať veľmi rýchlo, aby to stihli so Charlottkou naspievať, a to bol aj pre mňa spúšťací impulz a tam sa vo mne začalo skladať to, o čom by tá pieseň mala byť a to bolo tou inšpiráciou,“ povedal otvorene televízii Prima a relácii Top Star Richard Krajčo.

Autor piesne tak od samého začiatku vedel, „co bůh chystá“. „Ja som tomu moc neveril. Myslel som si, že... Viete čo, už takých zdravotných informácií o Karlovi bolo dosť. On bol vlastne taký super hrdina a vždy všetko ustál. Ale hovoril som si, že teraz je to asi vážne, keď sú ku mne takí úprimní a vlastne som mal v podstate časový limit,“ priznal v rozhovore.

Informácia o smrti Karla Gotta ho zastihla v štúdiu, kde so Zlatým slávikom predtým nahrával. „Stál som skoro na rovnakom mieste, ako som tam stál s Karlom. Ja som vedel, že sa to blíži, tak sa s tým človek zmieruje, ale aj tak, keď to potom príde, tak vás to zaskočí. Hovoril som si, že to možno nie je pravda, ranilo ma to, zavrel som sa na chvíľu v štúdiu sám, pustil som si tú pieseň a trochu som sa tam dojímal,“ dodal pre Top Star Krajčo.