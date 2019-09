Niekdajšia hviezda Markízy Pavel Bruchala: Zo sexsymbolu zostarnutý pán!

Sladký úsmev, elektrizujúci pohľad a mužná postava. Tým všetkým kedysi Pavel Bruchala dostával ženy absolútne do varu. Za zmienku stojí aj jeho pozitívne vyžarovanie a charizma, vďaka ktorým sa hneď od svojho príchodu do televízie stal absolútnym miláčikom ženskej časti publika. Nejedna dáma si Markízu zapla len preto, aby sa aspoň prostredníctvom obrazovky pokochala pohľadom na tohto fešáka.

V roku 2014 dal Bruchala Záhorskej Bystrici zbohom a nechal sa zlanáriť konkurenčnou JOJ-kou. Neskôr sa stiahol do úzadia a aktuálne sa venuje najmä objavovaniu krás nášho sveta. Stal sa majiteľom cestovnej kancelárie, no a zároveň pracuje ako delegát. Navštívil už obrovské množstvo krajín, zábermi z rôznych kútov zeme sa pravidelne chváli aj na svojom Instagrame.

Takto Pavel Bruchala vyzerá dnes. Zdroj: Instagram P.V.

Pavel vymenil prácu v televízii za potulky po svete. Zdroj: Instagram P.V.

Keďže od jeho príchodu do Markízy uplynuli už naozaj dlhé roky, je logické, že okrem povolania zmenil aj výzor. Pribudlo mu niekoľko vrások, šedín, no a keď sme už pri vlasoch, tých je podstatne menej ako kedysi. Aj napriek tomu, že má po štyridsiatke, však nestráca na šarme a aj teraz by sa za ním na ulici zrejme otočila nejedna žena.