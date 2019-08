Exkluzívne zábery Michaela Douglasa a Catherine Zeta Jones: Návšteva Bratislavy a odlet vrtuľníkom!

Celebritný pár zavítal na Slovensko už pred niekoľkými dňami, v našej krajine ich privítal šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák. Jedným z dôvodov ich súkromnej návštevy je aj skutočnosť, že Douglas je mierovým veľvyslancom Organizácie Spojených národov (OSN), jeho polovička je zasa mimoriadne aktívna, čo sa týka charitatívnych organizácií. Stretnutím sa s ministrom, s ktorým sa prominentná dvojica zoznámila v New Yorku, však ich spoznávanie našej krajiny ani zďaleka neskončilo.

Michael Douglas a jeho krásna polovička Catherine Zeta-Jones sú aktuálne na súkromnej návšteve Slovenska. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Dvojica z Bratislavy odletela tesne pred 13:00, pošuškáva sa, že sú na ceste do Vysokých Tatier. Zdroj: Vlado Benko Jr.

V pondelok pred obedom sme hercov prichytili v luxusnom hoteli na nábreží Dunaja, obzrieť si boli aj developerský showroom. Potom nasadli do auta známeho slovenského podnikateľa a vydali sa na Kolibu. Catherine s Michaelom si to namierili rovno do JOJ-ky, kde sa ich podarilo zachytiť aj nášmu fotografovi. Ak by ste si však pomysleli, že dvojica sa objaví na televíznych obrazovkách ako prekvapenie pre divákov, ste na omyle.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones dnes opustili Bratislavu. Zdroj: Vlado Benko Jr.

„Michael Douglas je na súkromnej návšteve u priateľov. Prejavil záujem pozrieť si štúdiá na Kolibe a my sme ho radi u nás privítali,” povedala nám PR manažérka TV JOJ Lucia Kulihová, keď sme sa zaujímali, prečo sa u nich hviezdy zastavili. Návšteva trvala približne hodinu, tesne pred 13. hodinou sa vydali ďalej. Tentokrát však nie autom. Na pozemku spomínaného podnikateľa ich čakal vrtuľník, ktorým potom odleteli ďalej. Ako sme sa dopočuli, aktuálne by mali mať namierené do našich veľhôr a obdivovať krásy Tatier. Snáď ich teda očaria minimálne tak, ako ostatných zahraničných návštevníkov a pobyt si užijú.

Catherine Zeta-Jones sa na svojom Instagrame tesne po vzlietnutí pochválila výhľadom z vrtuľníka. Zdroj: Instagram C.Z.J.