Obrovské zdravotné problémy Karla Gotta: Denne mu menia krv... Ivana ho s plačom prosí, aby to vzdal!

O čom, čo sa momentálne deje v Karlovom súkromí, prehovoril pre český blesk jeho kapelník Pavel Větrovec. Ten s Gottom spolupracuje už viac ako štyridsať rokov. Prezradil, že lekári Karlovi dôrazne neodporúčali vystupovať, keďže by podľa nich ohrozil svoj život, zakázať mu to, žiaľ, nemohli. „Lenže Karol je blázon a má svoju hlavu. A hlavne svojich fanúšikov, ktorých nechcel za nič sklamať. Tú Benátsku chcel odohrať stoj čo stoj,“ vyjadril sa.

„K tomu ho jeho žena Ivanka denne vozí do nemocnice, kde mu menia krv a dávajú rôzne infúzie,“ povedal pre spomínaný portál s tým, že Gott to aj tak nechcel vzdať a bol bol rozhodnutý zúčastniť sa koncertu do poslednej chvíle. Ivana ho proti svojej vôli bola nútená odviezť rovno do skúšobne. Podľa Větrovca bolo zrejmé, že Maestro sa necíti dobre a všetci prítomní ho presviedčali, aby koncert zrušil.

Karel Gott má opäť vážne zdravotné problémy. Aj napriek nim chcel odohrať koncert a jeho manželka Ivana sa z toho takmer zrútila. Zdroj: Instagram K.G.

Ivana Gottová vozí Karla každý deň do nemocnice. Maestro potrebuje pravidelnú výmenu krvi. Zdroj: TASR

Najťažšie túto situáciu zvládala práve jeho manželka. „Ivana plakala. Takmer ho prosila na kolenách, nech to vzdá. Nič. Prosila ma teda, nech mu to zakážem ako kapelník. Hučal som do neho zo všetkých strán. Márne. Tak veľmi chcel vystúpiť,“ opísal Větrovec ťažké chvíle s tým, že Karel odišiel zo skúšky rozhodnutý koncertu sa zúčastniť.

Po odchode zo skúšky sa však všetko náhle zmenilo. S kapelníkom sa síce lúčil s tým, aby mu poslal repertoár, no asi o hodinu nato sa cez sms ozval, že svoje vystúpenie zruší. Doma mu vraj prišlo až tak zle, že to napokon naozaj musel vzdať. Kapelník, ktorému potom Gott už telefón nezdvihol, priznal, že z jeho rozhodnutia mal radosť. Vonku boli totiž obrovské horúčavy, s ktorými má problém aj mladý a zdravý človek. „Veď by to bolo bláznovstvo, aby išiel na popravu,“ dodal úprimne Větrovec na záver.