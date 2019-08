Tehotná Anne Hathaway: Má problémy s pamäťou!

LOS ANGELES - Americká herečka Anne Hathaway, ktorá čaká druhé dieťa, máva pre tehotenstvo problémy s pamäťou. Ako sa vyjadrila pre britský magazín OK!, niekedy má problémy so smermi či niektorými slovami.

"Viem sa sústrediť na isté veci a to je v poriadku, ale sú isté veci, ktoré môj mozog odmieta povoliť, ako smery a také veci. Ak mi niečo opisujete, napríklad tvar, alebo mi niečo hláskujete, do toho nemôžem ísť. Tiež si ťažko spomínam na určité slová," vyjadrila sa 36-ročná rodáčka z New Yorku.

Hathaway sa však okrem toho cíti v poriadku. "Cítim sa skvelo. Všetko ide dobre, hoci som rada, že práve teraz sedím," vyjadrila sa herečka s humorom a dodala, že je šťastná. Herečka oznámila, že čaká druhé dieťa koncom minulého mesiaca. S manželom Adamom Shulmanom už má syna Jonathana, ktorý sa narodil v marci 2016.

Anne Jacqueline Hathaway sa predstavila vo filmoch ako Denník princeznej (2001), Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození (2004), Skrotená hora (2005), Diabol nosí Pradu (2006), Vášeň a cit: Príbeh Jane Austen (2007), Rachel sa vydáva (2008), Dostaňte agenta Smarta (2008), Vojna neviest (2009), Láska a iné závislosti (2010), Alica v krajine zázrakov (2010), Jeden deň (2011), Návrat Temného rytiera (2012), Interstellar (2014), Stážista (2015), Alica v Krajine za zrkadlom (2016), Debbina 8 (2018), Serenity: Ticho pred búrkou (2019) či Podfukárky (2019). Najväčší úspech však zaznamenala vďaka stvárneniu Fantine vo filmovom muzikáli Bedári (2012), ktorý jej vyniesol cenu BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara. Na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ju pritom nominovali aj v roku 2009 za hlavnú rolu vo filme Rachel sa vydáva.