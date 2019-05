Obrovská zmena legendárnej pani KAJŠMENTKE: Dlhé vlasy a prsia von!

Celé Slovensko sa z reakcie pani Beáty smeje ešte dnes. Výrazy "kajšmentke" a "kožmeker" doslova zľudoveli a pred piatimi rokmi bol okolo nich hotový boom. Sociálne siete zahlcovali vtipné obrázky, videá, vznikli dokonca aj tričká, šálky či iné spomienkové predmety, ktoré odkazovali na vtedajší najväčší "fejl" z televíznych obrazoviek.

Pani Kajšmentke priznala, že jej toto šialenstvo ničilo život, potom sa však ona sama vrhla do podnikania s chytľavými slovíčkami. Neskôr sa stiahla do úzadia, no a dnes je z nej už celkom iná žena. Krátky účes vymenila za dlhé vlasy a zdá sa, že konečne nabrala aj nejaké to sebavedomie. Len sa pozrite na to výrazné líčenie a bujný dekolt, ktorý bez problémov vystavuje v hlbokom výstrihu. Rokmi sa sa poriadne zmenila a veru, je z nej celkom kočka!

