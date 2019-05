Nové zábery zo svadby Jasminy a Rytmusa: Ukázali obrúčky, popolnočné šaty a... Po TOMTO plakal ženích aj nevesta!

Dvojica prostredníctvom sociálnych sietí postupne fanúšikov vpúšťa do súkromia veselice, ktorá sa v sobotu odohrávala v pezinskom zámočku. Zdá sa, že povolilo aj embargo, ktoré pôvodne prítomným hosťom zakazovalo uverejňovať akékoľvek zábery, kde sa vyskytovali novomanželia. Na Instagram sa tak dostala fotografia, kde raper ukazuje svoju obrúčku, neskôr dokonca aj detailný záber oboch prsteňov.

Patrik Vrbovský na fotografii ukázal svoju obrúčku. Zdroj: Instagram

Neskôr sa na Instagram dostal záber, na ktorom je prstene vidieť detailne. Zdroj: Instagram

Ako sa dalo očakávať, novomanželia pri výbere šperkov netrochárčili. Masívne prstene majú zlaté okraje, v ich stredoch sa nachádza množstvo kamienkov a zrejme nikto nepochybuje o tom, že ide o diamanty. Rovnako honosne pôsobí aj tiara, ktorá dopĺňala Jasminin závoj. Bližšie zábery na zlatú korunu s kryštálmi si obdivovatelia mohli pozrieť vďaka Milanovi Švingálovi, ktorý hviezdu Fashion Tv líčil.

Jasmina Alagič sa svoj svadobný účes rozhodla ozdobiť takouto korunkou. Zdroj: Instagram

Jasminine svadobné šaty boli odtajnené krátko po obrade, tie popolnočné však zostávali záhadou. Neskôr sa však na Instagram dostali aj videá z nočnej zábavy, kde už bola nevesta prezlečená. Nádhernú bielu róbu vymenila za ľahké saténové šaty dlhé až po zem a zmenila aj účes. Elegantný drdol čerstvej pani Vrbovskej nahradila rozpustenými vlasmi, ktoré zozadu zdobila čelenka.

O emotívny moment sa postaral aj raper, keď na profile zverejnil nádherné vyznanie pre svoju novopečenú manželku. „Som ochotný pre teba zomrieť, naveky v mojom srdci a mojej krvi... Pri tejto vete som asi pol minúty nevedel pokračovať. Každému z vás prajem zažiť takúto emóciu,“ napísal k záberu, kde Jasmine hovorí svoj manželský sľub, ktorý ju dojal natoľko, že za rozplakala.

„Cítim sa hrdo a šťastne. Oslovovanie moja manželka vo mne vyvoláva niečo silné, čo musím chrániť a starať sa o to do konca života. Byť pán domu, byť dobrým otcom a mužským vzorom beriem ako automatickú vec. Manželstvo a rodina je najvyšší level vzťahu, ktoré by malo byť iba jedno. Aspoň ja to tak prirodzene cítim. A presne na toto som čakal celý život. Milujem moju manželínu,“ vyjadril Patrik svoje pocity slovami, ktoré by určite v živote chcela počuť každá jedna žena.

Jasmina Alagič si pri manželskom sľube od Rytmusa poplakala. Zdroj: Instagram