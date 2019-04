Evíku! Rozšafná herečka z kultového Slunce, seno... ide opäť na obraz. TAKTO dnes vyzerá!

Česká herečka Jaroslava Kretschmerová (63) má za sebou nespočetné množstvo filmov, ale jednou z najznámejších postáv je práve družstevná účtovníčka Eva, ktorej nik nepovie inak ako Evík. Posledných šesť rokov sympatickú herečku vídať nebolo, no najnovšie sa objaví v českom televíznom seriáli Krejzovi. Nejde pritom o novú postavu. Ryšavka v seriáli totiž už účinkuje, no diváci zatiaľ mohli iba počuť jej hlas. To sa však producenti rozhodli zmeniť a herečka tak zaujme svoje miesto na obraze. Ako dnes ale Evík vyzerá?

Bolo by hlúpe očakávať, že po takmer tridsiatich rokoch od Troškových filmov bude Kretschmerová vyzerať stále rovnako. Sympatická herečka však určite nestratila na šarme a z jej tváre a očí stále srší humor, ktorým si získala divákov a fanúšikov.

Zdroj: Tv Prima

Seriál Krejzovi sa nestretol s najlepšími ohlasmi, a tak uvidíme, či prítomnosť ostrieľanej herečky pomôže jeho popularite. Ak nie, pustíme si aspoň obohratú trilógiu a zaspomíname si na staré časy.