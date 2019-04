Tajná frajerka Majka Spirita odhalená: Sexi zábery... TOTO telo má spevák doma!

BRATISLAVA - Po niekoľkotýždňovej "afére" okolo tajomnej ženy po boku Majka Spirita (34) sa tajomstvo prevalilo. Napriek tomu, že na začiatku to vyzeralo všelijako a v hre o to, ktorá dáma je novou láskou slovenského hudobníka, sa skloňovalo niekoľko známych aj menej známych mien, sa najnovšie prevalilo, s kým raper randí...

V posledných dňoch sa k nám do redakcie dostalo niekoľko správ, kde sa objavilo jedno a to isté meno - Masha. Anonymné zdroje, ktoré sa nám ozvali, tvrdili, že Majka poznajú osobne a ich informácie sa zhodovali s tým, čo si už všimli aj niektorí fanúšikovia. A síce, že ide o krásnu modelku zahraničného pôvodu, pôsobiacu v dubajskej modelingovej agentúre. To potvrdzujú aj prvotné informácie, keďže sám hudobník tvrdil, že jeho priateľka nie je Slovenka ani Češka.

Že ide naozaj o Spiritovu partnerku, je zjavné rovno z niekoľkých indícií. „Už ju tu niekto pomenoval. Mala na fotke rovnakú bundu a príspevok bol obratom zmazaný,“ napísal jeden z fanúšikov pod ich spoločnú fotografiu, na ktorej je raperova partnerka otočená zozadu. Hoci má na oficiálnych stránkach agentúry slečna dlhé vlasy, z príspevkov na Instagrame je zrejmé, že sa už dávnejšie ostrihala, čo korešponduje s tým, ako vyzerá na posledných záberoch zo Spiritom.

„Želal by som si, aby ľudia riešili moju hudbu tak, ako riešia moje vzťahy. Nechám si svoj súkromný život pre seba, keď to uznám za vhodné, zverejním jej identitu na mojom Instagrame,“ vyjadril sa nedávno na adresu svojej známosti pre Topky.sk Majk prostredníctvom svojho manažéra. Po tom, čo sa o identite jeho dámy začalo verejne hovoriť, je však už zrejme len otázkou času, kedy „kápne božskou“ a tieto správy potvrdí. Veď sa pozrite sami – takúto krásku mu môžu všetci akurát tak závidieť!

Modelka Masha má byť novou partnerkou rapera Majka Spirita. Zdroj: Allure Management

