Trapas za trapasom: Po afektovanej Kirschnerovej lezie divákom The Voice na nervy TOTO!

BRATISLAVA - Šou The Voice Česko Slovensko pokračovala uplynulú nedeľu už štvrtým Výberom naslepo. Hlavným zámerom programu je nájsť nové spevácke talenty, ale aj pripraviť pútavú šou pre divákov. Tí sú veru nároční a všímajú si skutočne každý detail.

Markizácka šou The Voice sa už rozbehla naplno a za uplynulé štyri týždne predstavila množstvo súťažiacich, ktorí sa snažia zaujať porotu svojimi hlasmi. Diváci sa však okrem nádejných talentov zameriavajú aj na "detaily", ktoré k šou neodmysliteľne patria.

Už po prvej odvysielanej časti sa spustila obrovská vlna kritiky namierená voči Jane Kirschner. Speváčka mnohým vyslovene liezla na nervy svojimi prehnanými reakciami. Ľudia jej vyčítali neustále prehrabávanie sa vo vlasoch aj neschopnosť obsedieť na drahom koučovskom kresle.

Zdroj: TV MARKÍZA

Tentokrát sa kameňom úrazu stalo oblečenie koučov. Skalným divákom totiž neušlo, že všetci štyria porotcovia majú na sebe od prvej časti rovnaký outfit. A kým na jednej strane je pochopiteľné, že v jeden deň sa natáča hneď niekoľko epizód šou, na strane druhej to pôsobí, že koučovia trávia v rovnakom oblečení celé týždne. „Je dosť trápne, že majú na sebe stále rovnaké handry! Viem, že to natáčali v jediný deň, ale aj tak je to prasačina!” zamyslel sa jeden z divákov. „Presne toto mi neskutočne vadí... pri tak nákladnom projekte museli mať na oblečenie dosť prostriedkov!"​ pridala sa ďalšia.

Zdroj: TV MARKÍZA

Vyzerá to však, že rovnaký outfit nie je výsledkom lenivosti maskérov, ale je zámerom samotných tvorcov šou. Práve rovnaký výzor koučov dovoľuje tvorcom zostrihať rôzne vystúpenia z viacerých natáčaní a následne nakombinovať súťažiacich tak, aby bola šou zaujímavá každý týždeň. Rovnaký postup používajú aj obdobné projekty v zahraničí.