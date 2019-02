Spackaný koncert Nicki Minaj: Majk Spirit mal byť predskokanom... Nech ide do p*če!

Nicki Minaj s jej tímom na Slovensko meškali viac ako 5 hodín. Prvý koncert odohrali vo štvrtok v Mníchove a nestihli sa presunúť do Bratislavy včas. „Dnešný dlho očakávaný bratislavský koncert Juice WRLD sa z dôvodu neskorého príchodu kamiónov s technikou posúva orientačne na 21:00. Kompletná technika a crew prišla z Mníchova s viac ako 5 hodinovým meškaním,“ avizoval pred začiatkom koncertu organizátor.

Techniku na koncert privážalo celkom osemnásť kamiónov a jej 110 členný tím pricestoval do Bratislavy desiatimi autobusmi. Tí však nakoniec zistili, že koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu odohrať nezvládnu. Vraj by to aréna energicky neutiahla. No ešte predtým prišlo prvé sklamanie. Skôr ako mala vystúpiť svetová hviezda, mal dav dostať do varu slovenský raper Majk Spirit. No ani on kvôli Nicki Minaj nakoniec vystúpiť nemohol.

„Z technických príčin a z časovej tiesne sa nepodarí uskutočniť koncert obľúbeného slovenského umelca Majka Spirita,“ znelo ohlásenie. Z hodiny na hodinu sa tak zrušili rovno dve vystúpenia a diváci nakoniec odišli bez akéhokoľvek kultúrneho zážitku. To, samozrejme, nenechalo chladným ani samotného Spirita. A čo odkázal svetovej celebrite? „Nech ide do p*če!“ zahlásil vo videu kolegu Separa.

Na svojom instagramovom profile potom zverejnil fotku s ružovovlasou speváčkou a pridal popis: „Queen,“ za čo si od fanúšikov vyslúžil vlnu kritiky. Mnohí považovali za falošné, že na Separovom videu ju posiela (slušne povedané) „do teplých krajín“ a potom sa chváli fotkou, ku ktorej napíše, že je kráľovná. Ďalší si však Slováka zastávajú, že popis myslel ironicky.