Opätovný úspech slovenskej a českej krásy!

Zdroj: Schwarzkopf Elite Model Look

TENERIFE - Jasmína Simová, víťazka národného finále súťaže Schwarzkopf Elite Model Look SR 2018 sa na 35. ročníku svetového finále Elite Model Look prebojovala spolu s víťazmi za Česko Mariiou Sýkorovou a Martinom Burianom do TOP 15!