BRATISLAVA - Folklór zažíva na Slovensku dlhodobú renesanciu, a vidieť to prakticky vo všetkom. V masových médiách a remeslách, v móde, ba dokonca aj v grafike minulých ročníkov niektorých dobre známych slovenských festivalov, zameraných primárne na iné žánre. Folklórne vplyvy do svojej tvorby obsadili aj kapely, na ktoré by to ešte pred pár rokmi nepovedal absolútne nikto.