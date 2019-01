Bývalá Miss Šebestová zúri: Dcéra vo vysokých horúčkach, na súkromnej klinike ju otočili medzi dverami!

Magdaléna Šebestová si spolu s partnerom, futbalistom Janom Ďuricom (37), a ich spoločnou dcérkou Ninou (3) užívali oddych na horách. Keď však dcérka náhle dostala vysoké teploty, vytúžený oddych sa pre nich skončil.

Modelka sa najskôr pokúšala s horúčkou bojovať sama, no keďže tá ani po všetkej snahe neklesala, rozhodli sa vrátiť s malou pacientkou naspäť do Bratislavy a navštíviť Ninkinho detského lekára. „Ja som po ceste volala, že prídeme, lebo je to akútne, pretože malá má vysoké teploty a už sa mi to nedalo zrážať ani sirupmi, a pani na infolinke mi povedala, že pri takýchto prípadoch treba len prísť, že netreba žiadny termín," opísala Magda.

Nemilé prekvapenie ich ale čakalo po príchode na súkromnú kliniku. „Slečna na recepcii mi s kľudom a naučeným úsmevom povie, že nás neošetria, lebo pani riaditeľka vydala rozkaz nepustiť nikoho ďalej," posťažovala sa nahnevaná mamička, a to rovno na sociálnej sieti. Namiesto vyšetrenia u ich detského lekára tak museli s dcérou bežať na bratislavskú pohotovosť.

Tam ich, našťastie, prijali, no rodičia sú napriek tomu zaskočení prístupom súkromného zariadenia. Modelkin odkaz na sociálnej sieti zaujal aj mnoho ďalších rodičov, ktorí zažili podobné problémy a nahnevanú mamičku vedeli pochopiť. K príspevku sa nakoniec vyjadrila aj samotná poliklinika. „Personálna situácia s pediatrami je kritická v celej Bratislave. Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili dostatočnú kapacitu pre našich klientov," uviedli na vysvetlenie a známej mamičke sa ospravedlnili.

Ako nám Šebestová potvrdila, so samotným lekárom je spokojná a zmenu nateraz nezvažuje, no na polikliniku má ťažké srdce. Našťastie, stav malej Ninky sa už postupne zlepšuje. „Momentálne má stále teplotu, ale už nám pomohli na Kramároch, takže už je to lepšie," prezradila pre Topky.sk Šebestová. Malej pacientke želáme skoré uzdravenie.