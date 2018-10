BRATISLAVA - Nebyť novej série šou Tvoja tvár znie povedome, asi by už niektorí aj zabudli, že existuje spevák Miro Šmajda. Občas sa síce pripomenie novým singlom, no o veľkých úspechoch a zapamätateľných pesničkách hovoriť nemožno. Asi aj to ho doviedlo k pomerne zúfalému počinu - v novinke s tuctovou hudbou a kostrbatým textom kritizuje youtuberov.