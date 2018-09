Veľké priznanie českej legendy: SEX s vydatou... Nečakaná dohra!

Už za mladi bol z neho sexsymbol, ženy ho milovali a boli vo vytržení, keď sa objavil na pódiu. Dokonca aj vydaté ženy sa nechávali uniesť. Jedna dokonca viac, ako by bolo vhodné. Spevák priznal historku zo svojej mladosti a zaspomínal si tak na špás s fanynkou uprostred lesa.

Svoje rozprávanie v relácii Všetko čo mám rád začal tým, že mal koncert a prišla za ním mladá dáma, ktorá ho asi milovala. „Asi preto, že som spieval tým chrapľákom. A teraz sme spolu vyrazili do lesíka a tak. A ideš s tým autom a teraz – kam s ňou zabočiť, aby sme sa mohli porozprávať,“ hovoril s pobaveným úsmevom Janda.

Dalibor Janda bol hosťom Ondreja Kandráča a Štefana Skrúcaného v relácií Všetko, čo mám rád. Zdroj: TV JOJ

Podľa jeho slov sa odviezli po poľnej ceste do neďalekého lesa, kde si hoveli a rozprávali sa. Spevák si vraj presne nepamätá, ako to bolo, no jeho úsmev hovorí skôr o inej aktivite. Jeho vtedajšia spoločníčka na rozhovor sa však niekoľkokrát strhla s tým, že niekto ide.

„Ale nejde, prosím ťa, kto by sem jazdil. Sme tu v lese. No a po takej dlhšej dobe sme sa rozhodli, že ona už teda musí ísť domov, tak sme vyrazili. No tak sme vyrazili z toho lesíka a ako sme vyšli na tú poľnú cestu, tak to bolo všetko poorané traktorom s hlbokou orbou,“ spomína na to, ako nemohli odísť.

Spevák zachoval duchaprítomnosť a chcel zavolať traktoristu, aby im pomohol dostať sa sprostred zoranej plochy. Keďže bola pani vydatá, naľakala sa, že ju tam nikto nesmie vidieť a v opätkoch odcupitala cez hrbole a nánosy zeme preč. Dalibor musel traktoristu tak či tak zavolať, aby mu pomohol dostať sa opäť na normálnu cestu.