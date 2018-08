Odišla za relaxom, miesto toho robí TOTO: Neuveríte, čo známa markizáčka stvára na dovolenke!

BRATISLAVA/TALIANSKO – Len nedávno ukončila 14-ročnú pracovnú etapu a rozhodla sa pre rok úplnej slobody. Moderátorka Monika Zázrivcová (33) odišla za slnkom a teplom k moru, aby si dopriala zaslúžený relax. To, čo robí, by ale čakal len málokto!

Monu pozná verejnosť najmä z éteru rádia, kde po boku Miša Saba moderovala popoludňajší blok a tiež zo známej relácie televízie Markíza Najväčší víťaz. Po rokoch za mikrofónom si povedala stačilo a chce si dopriať oddych, relax, slobodu, vzdelávanie, cestovanie a to všetko po dobu jedného roka.

Posledný deň vysielania v rádiu a rozlúčka s kolegom Mišom Sabom. Zdroj: Instagram M.Z.

S cestovaním a relaxom už sympatická Slovenka začala a s priateľom sa vybrali na dovolenku do Talianska, kde si užívajú slnečné lúče, more a piesok. To však nie je všetko. Kto by čakal, že sa brunetka celý deň bude váľať na pláži či spoznávať kultúru, je na omyle.

Monika Zázrivcová s priateľom si užívajú slnečné lúče. Zdroj: Instagram M.Z. ​

Na svojom instagramovom profile sa plavovláska pochválila netradičnými zábermi. Na dvoch zviera v ruke kopu slamiek, na ďalšej je nádherná piesková korytnačku, ktorú „ozdobila“ plastovým kelímkom. Jasne tak dala najavo svoj ekologický postoj. To, že je na dovolenke neznamená, že by mala zabudnúť na prírodu. Práve naopak. Ak chcú ľudia na dovolenky ešte chodiť, je potrebné postarať sa o to, aby bolo kam chodiť. A tak samotná Mona pri prechádzke po pláži zbiera plastové odpadky a separuje ich.

Pieskový skvost Mona Zdroj: Instagram M.Z.

„Žijeme plastovú dobu a je to obrovský problém svetových oceánov, morí a riek. Spomínam si na jedno heslo, ktoré som čítala: Pri plaste neexistuje slovné spojenie VYHODIŤ PREČ, existuje len PRESUNÚŤ. Nebudem sa tváriť ako dokonalá, nie som. Tiež sa mi stáva, že si objednám jedlo a jednorazový obal hodím do komunálneho, lebo je celý zaomáčkovaný a mastný. Doma sa snažím separovať v plnej miere,“ vyjadrila sa moderátorka na sieti.

Takúto Zdroj: Instagram M.Z.

Pustila sa aj do ľudí, ktorí „nutne“ potrebujú k drinku slamku: „Odmietať SLAMKY a plastový riad je pre mňa ako manifest. Slamku, pokiaľ nie si zdravotne postihnutý, nepotrebuješ. Je to len pohodlnosť a arogancia smerom k prírode. Každý si chce spraviť peknú fotku pri mori, chce šnorchlovať, tak pre to niečo aj urobme, aby to more pekné bolo. Ak nie si ochotný, tak choď do p... Odmietajte slamky. Hovorte o tom s priateľmi. Nech sa za tie slamky hanbí čím viac ľudí. Ak máš rád more a chceš ho čisté, ak már rád podmorský život a chceš mu pomôcť, vy*er sa na kúsok plastu v pohári. Nie si kripel, vieš ho vypiť aj bez. A s lepším pocitom, že nie si debil a ignorant,“ rozbehla sa Mona a rozhodne jej dáte za pravdu, ak si o pár rokov chcete ešte užiť dovolenku pri ozajstnom mori.

Moderátorka si vyliala srdce a vyzýva ľudí k separovaniu. Zdroj: Instagram M.Z.

Moderátorka vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad množstvom slamiek, ktoré spotrebujú. Zdroj: Instagram M.Z.