Babyboom v slovenskom šoubiznise pokračuje: Slovenský raper a sexi kráska z Tvojej tváre čakajú dieťa!

Sexi tanečnica tvorí pár s raperom Rakbym už dvanásť rokov, z toho tri roky sú zasnúbení. Hoci bola spočiatku svadba pre speváka len papier, ktorý na vzťahu nič nezmení, nakoniec predsa len pokľakol pred svoju priateľku a požiadal ju o ruku. O svadbe sa zatiaľ nehovorí a zrejme ju na nejaký čas ešte odložia. Brunetka sa postupne krásne zaguľaťuje a žiari šťastím rovnako, ako budúci otecko.

V šou Tvoja tvár znie povedome sa síce objavovať bude, no o niečo kratšie ako obvykle. Nastávajúca mamička stále trénuje a bábätku sa to zrejme páči. „Vždy keď tancujem, tak v brušku je úplne kľud a keď prídem domov a ľahnem si do postele, tak začne brejkovať. Je to zvláštne, ale asi sa mu to páči.“ prezradila pre portál markiza.sk. Obaja rodičia sa už na bábätko tešia a ako všetci prvorodičia, majú aj obavy. Podľa slov šikovnej parketovej levice by mal do rodiny pribudnúť chlapček.