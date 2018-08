Najodvážnejšie zábery novej hviezdy Markízy: Vášnivý sex a úplne nahé prsia!

Televízia Markíza avizuje, že už čoskoro do vysielania nasadí nový seriál s názvom Sestričky. V novinke z prostredia nemocnice, ktorá zachytáva príbehy pacientov, lekárov a sestričiek, si jednu z hlavných úloh zahrá herečka Kristína Svarinská. Tam sa ukáže ako záhadná zdravotníčka Ema... No v minulosti si strihla už aj oveľa odvážnejšie úlohy.

Diváci ju totiž mali možnosť vidieť už aj hore bez. Konkrétne pred siedmimi rokmi vo česko-slovenskej dráme Lóve. Tam sa predviedla po boku hereckého kolegu Michala Nemtudu. No a práve s ním si tmavovláska užila pred kamerami aj vášnivý sex. Slovákom sa tak naskytol pohľad nielen na jej krásnu tvár, ale aj na jej úplne nahé ženské zbrane.

Kristína Svarinská si vo filme Lóve užila sex s hereckým kolegom Michalom Nemtudom. Pri scéne sa ukázala hore bez. Zdroj: Continental Film

Ide azda o najodvážnejšie Kristínine zábery. No problém pri ich výrobe vraj nemala. „Bolo to veľmi decentné a profesionálne. Nemala som absolútne žiaden dôvod cítiť sa nekomfortne,“ povedala nám pred rokmi Svarinská. Nechajme sa prekvapiť, či sa podobné scény objavia aj v markizáckej novinke. Minimálne mužskí diváci by sa určite potešili.