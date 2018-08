Herečka Marcinková tesne pred pôrodom: Gabika, to vážne?!

Pred pár dňami mal v Bratislave premiéru strhujúci slovensko-český thriller Dôverný nepriateľ. A hoci herečka v hlavnej úlohe Gabriela Mihalčínová Marcinková má už krásne zaoblené bruško, premietanie si nenechala ujsť.

Ako brunetka zvláda svoje prvé tehotenstvo a ako sa s manželom pripravujú na príchod dieťatka? „Veľmi sa teším. Čakáme dievčatko. Pripravujeme zatiaľ nevyhnutné veci, všetko ostatné budeme riešiť neskôr,” priznala. Budúca mamička pôsobila veľmi pokojne napriek tomu, že mnohé ženy sú z prvého tehotenstva v strese. „Obavy zatiaľ nemám, snažím sa byť čo najviac zrelaxovaná. Je to tou mojou bojovnosťou, ambicióznosťou. Keď sa pozriem na to, koľko ľudí už bolo porodených a koľko žien to už zvládlo, tak prečo by som to nemala zvládnuť ja?” prezradila spôsob, akým sa udržiava v pohode.

Gabika má tiež veľkú oporu vo svojom manželovi Martinovi, ktorý plánuje byť aj priamo pri pôrode. „On je odvážnejší ako ja. Mám dôveru aj v neho, aj v seba, že to zvládneme najlepšie, ako sa bude dať,” povedala herečka pre topky. Budúcim rodičom držíme palce.