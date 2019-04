Sexi herečku Marcinkovú rodičovstvo zlomilo: Zrútenie, zúfalstvo a strach!

Gabriela bola za svoj herecký výkon vo filme Dôverný nepriateľ nominovaná na národnú filmovú cenu Slnko v sieti a na galavečere pôsobila veľmi pôvabne a bezstarostne. Herečka sa pritom len pred pár mesiacmi po prvýkrát stala matkou, a tak sme chceli vedieť, čo sa v jej živote odvtedy zmenilo.

„Zmenilo sa mi všetko!" zhrnula s úsmevom, no priznala aj to, že nie všetky situácie sú jednoduché. „Prežívam to materstvo so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže aj príjemné pocity, ale mám za sebou rôzne zrútenia, rôzne zúfalstvá a rôzne strachy. Mne stačí, že ona hodinu plače a som zrútená, napríklad. Alebo stačí, že nevie dve hodiny v noci spať a ja sa držím, držím a na konci sa rozplačem, keď už je po všetkom," objasňuje situácie, ktoré pozná nejeden rodič.

Zdroj: Jan Zemiar

„To rodičovstvo musí zlomiť každého. Práve v týchto chvíľach, kedy to dostane aj mňa, tak si hovorím, že tá krehkosť toho stvorenia, ktoré chcete chrániť a ktoré niekedy nemôžete, a neviete, čo mu je a nevie vám to povedať, je nesmierne vyčerpávajúca," zhrnula Gabika.

Usmievavá herečka prezradila, ku komu si chodí po rady a odkryla aj pár detailov z očakávaného vianočného filmu, v ktorom zahviezdi spolu so svojimi kolegyňami zo seriálu Milenky. Viac zistíte v našom videorozhovore vyššie.