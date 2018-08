Milostný trojuholník! Nová hviezda Markízy: Kolegyni prebrala muža... o 20 rokov staršieho

BRATISLAVA - Televízia Markíza čoskoro uvedie na svoje obrazovky seriál Sestričky. Jednou z jeho štyroch hlavných hviezd je Dana Košická (51). Mnohým možno príde toto priezvisko známe, no spája sa im s menom Lenka. Aký majú tieto dve medzi sebou vzťah? Vskutku zaujímavý!

Dana Košická sa už objavila v pár seriáloch, no jej meno je známe hlavne z divadla a dabingu. Najnovšie jej Markíza ponúkla jednu z hlavných úloh v seriáli Sestričky.

Anikó Vargová, Kristína Svarinská, Dana Košická a Kristína Madarová Zdroj: TV MARKÍZA

Kedysi Dana vystupovala pod priezviskom Dziak Košická, ktoré prebrala v takejto forme od svojho manžela Miroslava, známeho režiséra. V čase, keď sa s o 20 rokov starším divadelníkom stretli v Spišskej Novej Vsi, však nebol slobodný.

Ide totiž o otca Lenky Košickej, bývalej manželky herca Jána Kronera. Jej mama je tiež herečka, pôvodne Magdaléna Košická, ale známa tiež skôr pod menom Lena alebo Lenka. Miroslav podľa medializovaných informácií opustil rodinu, keď mala jeho dcéra 14 rokov.

Lenka Košická staršia hrala kedysi v Ordinácii v ružovej záhrade. Zdroj: TV MARKÍZA

Dana a Miroslav sa vzali a asi tri roky po svadbe sa im narodila dcéra. Strávili spolu v manželstve dlhých 17 rokov, no potom sa údajne prejavil vekový rozdiel a ich vzťah sa rozpadol. Rozviedli sa v roku 2002.

A potom sa stalo, čo nikto nečakal. Hoci sa tomu Lenka spočiatku bránila, s exmanželom si k sebe pomaly opäť našli cestu. Zdalo sa, že napokon spolu prežijú starobu tak, ako o tom kedysi snívali. Dopriatych im však bolo len 10 ďalších rokov. V roku 2012 Miroslav Košický zomrel len dva dni pred svojimi 65. narodeninami.

Zaujímavé je, že Lenku v mladosti od svadby s bohémskym umelcom odhovárala jeho vlastná rodina. No ona s ním bola šťastná, kým neprišiel náhly koniec. „Naše manželstvo nezničil jeho bohémsky život, ale to, že pár rokov pred revolúciou odišiel do Spišskej Novej Vsi na miesto riaditeľa divadla. Doma bol čoraz menej. A potom sa jednoducho pošmykol a čakal dieťa s inou,” povedala v minulosti pre košický Korzár.

No kým žil s Danou a svojou druhou dcérou, nikoho iného si nenašla. Keď sa po dlhých rokoch k nej exmanžel vrátil, znovu sa za neho vydala.