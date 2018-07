Obrovský smútok známej Slovenky: Zomrela najdôležitejšia žena jej života

BRATISLAVA - Prežíva obrovský žiaľ. Romana Škamlová (29), známa podnikateľka a 1. vicemiss Slovensko 2007, sa na sociálnej sieti zverila s tragickou správou. Po boji so zákernou chorobou ju vo veku 51 rokov opustila najdôležitejšia žena v živote - milovaná mama Soňa.

„Maminka Sonička, budeš nám veľmi chýbať... Každý však máme svoju cestu, bohužiaľ tá Tvoja bola krátka, no rozdala si toľko lásky a radosti ako za tisíc životov,“ napísala Romana na Facebooku k smútočnému oznámeniu o nešťastnej udalosti, ktorá hlboko zasiahla jej rodinu a blízkych.

Romanu Škamlovú opustila milovaná mama Soňa. Zdroj: Facebook

Soňa Dúbravská podľa informácií na sociálnych sieťach zomrela minulý týždeň v utorok po zápase so zákerným ochorením, ktorému napokon, žiaľ, podľahla. „Mnohým som sa v poslednom období neozývala. Bolo to z dôvodu, že som sa sústreďovala na svoj boj s ťažkou chorobou, ktorou ma osud zasiahol zo dňa na deň. Nezúfala som a na ťažkú životnú cestu som sa vybrala so svojimi najbližšími, odhodlaná s vierou vo víťazstvo a božie uzdravenie. Môj pán však usúdil inak a dňa 3. 7. 2018 si ma k sebe povolal,“ píše sa v príspevku na Facebooku, ktorý na profile Romaninej mamičky uverejnil zrejme niekto z jej najbližších.

Romane i celej rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme im veľa síl.