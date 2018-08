Obdarená slovenská kráska vyrazila všetkým dych: V spoločnosti iba v podprsenke!

Romana Škamlová je nielen modelkou, ale aj úspešnou biznismankou, ktorá podniká v oblasti módy. Niet preto divu, že v spoločnosti pravidelne ohuruje svojimi dokonalými stajlingami. A svojej povesti nezostala nič dlžná ani pred pár dňami. Objavila sa totiž na slávnostnom otvorení nového baru v centre Bratislavy.

No a všetkým vyrazila dych svojím výzorom. Kráska si na seba obliekla biele nohavice s vysokým pásom, no a tie doplnila sexi kúskom, ktorý pôsobil ako podprsenka. No hoci úsporný model podčiarkol jej bohaté ženské zbrane a odhalil vypracované bruško, nepôsobil prvoplánovo vulgárne. Práve naopak - vyzerala super. Veď pozrite sami, ako jej to pristalo!

Takýto sexi kúsok mala Romana Škamlová na sebe na otvorení nového baru v centre Bratislavy. Zdroj: Lukáš Hrubý