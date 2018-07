Totálne zmachlená Vačková: Takto herečku ne(s)poznáte!

Zuzana Vačková ako dieťa navštevovala dramatický krúžok. A práve tam si režisér Štefan Uher prišiel vybrať dievča do filmu Kosenie Jastrabej lúky. Potreboval slečnu, ktorá by stvárnila tvrdohlavé, namyslené, afektované a matkou rozmaznané dievčatko. Práve Zuzana túto úlohu získala, a tak ako 12-ročná vhupla do sveta filmu.

Vo štvrtok sa na svojom Instagrame pochválila zábermi z tejto snímky z roku 1981. A pod nánosmi mejkapu je trochu ťažšie spoznať, že ide naozaj o sympatickú herečku. Takúto vymachlenú ju veru dnes už nevídať...

Zdroj: Instagram ZV/Slovenská požičovňa filmov Bratislava

