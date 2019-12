OĽaNO vyzvalo premiéra, aby zastavil tender na infosystém v nemocnici v Nitre

„Fakultná nemocnica Nitra vyhlásila verejnú súťaž na informačný systém, podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 4,2 milióna eur bez DPH. Predmetom dodania zákazky je dodanie komplexného informačného nemocničného systému,“ povedal člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Krajčí, ktorého zaráža cena zákazky.

Poukázal na to, že v nemocnici v Banskej Bystrici sa podarilo podobný systém napokon zaobstarať za 1,2 milióna eur. Podľa Krajčího malo byť správnym riešením to, aby sa zakúpil jeden centrálny informačný systém pre všetky štátne nemocnice. „Potrebujete mať spoločné dáta, na základe ktorých ich potom dokážete efektívne manažovať a spravovať,“ povedal. Podľa jeho slov by mal byť systém zakúpený pre nitriansku nemocnicu zaviazaný na 60 mesiacov a možno pochybovať o tom, či by sa nasledujúcej vláde podarilo zrušiť ho.

Dodávateľa kvalitného systému však podľa jeho slov možno nájsť v krajinách západnej Európy. Poukázal tiež na to, že termín ukončenia zákazky je 7. januára 2020. Podľa jeho slov by sa nitrianska nemocnica mala skôr zamerať na personál, pretože práve táto zložka je podľa jeho tvrdenia poddimenzovaná. "Personál odchádza z tej nemocnice, lebo tam nemá vytvorené dobré podmienky na svoju prácu,“ tvrdí.

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo s tým, že čo sa týka predmetného nákupu, komplexnú argumentáciu poskytne Fakultná nemocnica v Nitre. Poslanci tvrdia tiež to, že vláde sa nepodarilo urobiť pre zdravotníctvo nič podstatné. „Pokiaľ nepovažujeme za nejaký počin, že sa nakupovali za naše spoločné peniaze nejaká prístrojová technika, možno nejaké záchodové papiere a toaletné balíčky do našich štátnych nemocníc, tak sa pýtam všetkých kompetentných, čo sa za posledné štyri roky podarilo pre slovenské zdravotníctvo urobiť. Žiaľ, je to žalostne málo a nie je to nič podstatné,“ poznamenal Krajčí.

„Čo sa týka argumentov, že MZ SR od roku 2016 nič neurobilo, respektíve bolo nečinné, si dovoľujeme voči takýmto tvrdeniam sa razantne ohradiť. Za dané obdobie uviedlo do praxe množstvo systematických krokov, ktoré stav zdravotníctva zlepšujú, a viaceré pozitívne zmeny sa odrazia v praxi s odstupom času,“ reagoval rezort.

V tejto súvislosti ministerstvo poznamenalo, že štát napríklad spustil tri skríningové programy. V slovenských nemocniciach sa tento rok ukončila obmena približne tretiny postelí z celkového lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a slovenské nemocnice mali k dispozícii z kapitálových výdavkov historicky najvyššie sumy, investovalo sa do prístrojovej techniky, rekonštrukcií a uskutočňujú sa kroky na výstavbu detenčného centra.