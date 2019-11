Protiprávne konanie niektorých sudcov je neprípustné, vyhlásilo plénum bratislavského súdu

BRATISLAVA - Prípadné protiprávne konanie niektorých sudcov a sudkýň je neprípustné a musí byť vyvodená patričná zodpovednosť. Uviedlo to plénum sudcov Okresného súdu Bratislava I. Podľa stanoviska je dôležité, aby voči podozreniam zakročila patrične aj polícia, ktorá prípady preveruje a zriadila špecializovaný tím s názvom Hmla.

Rozsiahle podozrenia vyplynuli z údajnej komunikácie Mariana Kočnera s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou a aj inými. Prípady preveruje aj Súdna rada SR, ktorá zriadila na tento účel vlastnú komisiu. Pred ňu už predstúpili viacerí podozriví, ktorí mohli vysvetliť svoje konanie. Medzičasom prišli aj podnety na disciplinárne konanie od kompetentných. Dočasne pozastavený výkon funkcie má Jankovská aj Vladimír Sklenka, ktorý pôsobil práve na okresnom súde v Bratislave.

„Odsudzujeme akékoľvek konanie, ktoré je nemorálne, protiprávne a veríme, že orgány činné v trestné konaní v prípade spáchania trestných činov, ktoré by z údajných komunikácií mohli vyplývať, riadne a včas vyšetria a vyvodia zodpovednosť voči konkrétnym osobám. Zároveň vyjadrujeme presvedčenie, že je aj v záujme orgánov činných v trestnom konaní čo najrýchlejšie konanie voči osobám, na ktorých podľa ich názoru existuje dostatok dôkazového materiálu na konkrétny postup podľa Trestného poriadku, pretože predlžovanie úkonov a postupná medializácia správ prispieva k väčšej traume verejnosti, pričom je nepochybné, že orgány činné v trestnom konaní disponujú touto komunikáciou už niekoľko mesiacov,“ uviedlo plénum.

Sudcovia tiež uviedli, že sa dištancujú od správania sa kolegov. „V prípade potvrdenia pravosti komunikácie z aplikácie Threema sa dištancujeme od správania kolegov, ktorí si s Marianom K. podľa zverejnenej komunikácie vymieňali správy. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že jeden z komunikujúcich kolegov ako podpredseda súdu poverený jeho vedením mal cez počítačový program súdny manažment prístup do všetkých spisov všetkých sudcov tunajšieho súdu, pričom mohol s touto osobou komunikovať o živých sporoch ostatných kolegov, a to bez ich vedomia. Máme za to, že výskyt mena akéhokoľvek sudcu v postavení tretej osoby nemôže byť jediným dôvodom na vyvodzovanie zodpovednosti voči týmto sudcom, nakoľko títo o takejto komunikácii ani nemali vedomosť,“ doplnili.

„Zároveň uvádzame, že nás mrzí, že verejnosti nie sú sprostredkované informácie o stave na Okresnom súde Bratislava I, kde pripadá v priemere na sudcu v oddelení 600 a viac spisov. Verejnosti rovnako nie sú sprostredkované informácie, že sudcovia v rámci snahy zvládnuť pridelenú agendu venujú práci voľné chvíle, namiesto víkendov strávených s rodinou píšu rozsudky. Každým dňom čelíme novým informáciám z médií, ktoré ‚očierňujú’ naše mená. Mrzí nás, ak tieto informácie vyvolávajú dojem, že ľudia nemôžu justícii dôverovať. My sami sa cítime zverejňovanými správami a prepismi údajných komunikácií mimoriadne dotknutí a znepokojení, a to nielen pracovne, ale aj osobne. Tieň negatívneho vykresľovania justície v očiach verejnosti dopadá nielen na našu prácu, ale aj na nás ako sudcov a ako občanov. Preto veríme v skoré vyšetrenie všetkých podozrení a spravodlivé potrestanie sudcov a osôb, ktorí sa spreneverili poslaniu sudcu,“ uzavreli.

V súvislosti s komunikáciou už odstúpili zo svojich postov viacerí sudcovia. Po odchode predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera odišla z justície aj sudkyňa Miriam Repáková. Z postu člena súdnej rady odstúpil advokát Michal Mišík, ktorý právne zastupuje jednu z podozrivých sudkýň Zuzanu Maruniakovú. Tá rozhodovala civilný proces o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza. V spise našlo nezrovnalosti aj ministerstvo spravodlivosti. S rozsiahlymi podozreniami bojujú momentálne viaceré právnické odvetvia. Vlastné rady preveruje aj Slovenská advokátska komora (SAK). Pomocou aplikácie Threema s Marianom Kočnerom totiž údajne komunikovalo viacero advokátov.