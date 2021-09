Keď si báječnú ženu vezme báječný chlap

Predstavte si, že sa vyberiete na dovolenku po Slovensku. Ste v Úloži, pri Levoči a v rámci výletu navštívite stodolu Zlatník. A váš priateľ celý priestor zarezervuje. Vraj na svadbu.

Presne takto sa to stalo Veronike. Hoci ešte nebola ani len zasnúbená, jej teraz už manžel bol takpovediac o tri kroky dopredu. O pár dní na to ju požiadal o ruku – vtedy ešte len symbolickým prsteňom z púpavy pod Spišským hradom.

Prípravy a plánovanie sa mohli začať. Priestor bol zarezervovaný, výzdobu si vzhľadom na prostredie Veronika vymyslela v prírodnom štýle- skombinovala živé a sušené kvety.

Vždy túžila po originálnych svadobných šatách v boho štýle. Chcela ich také, aby neboli iba na túto jedinú príležitosť, no aby sa dali v duchu pomalej módy jednoducho prerobiť na kúsok, ktorý si ešte rada oblečie pri inej príležitosti.

Jej kroky preto viedli do dielne Veroniky Kostkovej, ktorá zhmotnila predstavy budúcej nevesty Veroniky na výbornú, z fotografií to môžete posúdiť sami.

Svoju všestrannosť a zručnosť budúca nevesta využila aj pri aktívnych prípravách výzdoby:

“Keďže rada tvorím, vyrobila som vlastné vázy. A to tak, že som prestriekala sklenené fľaše od mlieka a kávy kameninovým sprejom a ozdobila ich jemnou stuhou. Taktiež sme mali na svadbe vlastnoručne vyrobený medený stojan na makramé, ktorý sme s družičkami dekorovali kobercami, lampášmi a pletenými košíkmi s kvetmi. Bol to krásny exteriérový fotokútik, ktorý mal veľký úspech u hostí.“

Kde sa víno pije, tam sa dobre žije

Svadobný deň sa niesol v znamení pohody, dobrého jedla a pitia. Podľa Veroniky s červeným vínkom od VITIS najlepšie z ich svadobného menu ladilo jelenie ragú na víne a biele vínko sa skvele hodilo k ľahším jedlám, vegetariánskym verziám jedál či Slovenským klasikám.

Na jej svadbe sa vypilo spolu 70 fliaš vínka od VITIS, z toho 50 fliaš bieleho a zvyšných 20 červeného- pretože keď sa láska podarí, je to vždy dobrý dôvod na oslavu.

LÁSKA HORY PRENÁŠA. Možno klišé, ale u nás platí. A preto prajeme lásku aj vám. Takto symbolicky sme si pripili s pohárom červeného na začiatku nášho svadobného dňa a zaželali sme si, aby nás láska nikdy neopustila. Lebo bez nej to vo vzťahu jednoducho nejde.😌 Tak na lásku, priatelia.💗

Tento post vznikol v rámci dlhodobej a krásnej spolupráce s @vitis_via_vinum

Chodili vám po rozume niektoré z povier, ktoré sa viažu so svadbou? Celý týždeň pred dátumom našej svadby pršalo. Trošku som sa obávala zlého počasia. No vždy som sa utešovala poverou, že dážď počas svadobného dňa znamená, že manželský pár bude bohatý. Ale nakoniec bol krásny slnečný deň, tak teraz neviem, či sa mám smiať alebo plakať. :D (na povery neverím)

Ktoré slovenské či zahraničné svadobné zvyky sa vyskytli na tej vašej svadbe? Naša svadba nebola úplne tradičná, keďže sa nekonala v bydlisku nevesty ani ženícha. Čo sme však dodržali bolo odpytovanie a poďakovanie rodičom v záhrade, ktoré by za iných okolností prebiehalo práve v dome nevesty, čepčenie a redový tanec, i to, že ženích nesmel vidieť nevestu až kým jej neodovzdal svadobnú kyticu a ona jemu svadobné pierko.

Keď sa na svoj svadobný deň pozeráte spätne, urobili by ste niečo inak? Náš svadobný deň mal byť v znamení pohody, dobrého jedla a pitia, tanca a radosti a to všetko v kruhu najbližších. Taký aj bol. Na taký budeme spomínať. Nemenili by sme nič.

Koľko fliaš vína sa na svadbe vypilo? Vypilo sa približne 70 fliaš vína, z toho asi 50 bieleho. Počas celej svadby sme si pripíjali vínom VITIS Galéria– mojimi obľúbenými vínami - červeným Cabernet Sauvignon a bielym Müller Thurgau.“

Prečo je práve víno ten nápoj, ktorého čašu rada zdvíhate, keď si pripíjate na zdravie? Hovorí sa, že víno má blahodárne účinky. Keď sa pije s mierou, v dobrej nálade a dobrej spoločnosti, a ja tomu verím. :)

Zdroj: victoriajanovphotography

Na zdravie! www.vitis.sk

Foto: victoriajanovphotography

