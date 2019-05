Eurovoľby v Holandsku sa skončili: Obávaná strana odchádza zahanbená, tento politik označil sám seba

HAAG - Holandsko sa stalo vo štvrtok prvou krajinou, v ktorej sa skončili tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP). Podľa odhadu volebných výsledkov, ktorý priniesli po zatvorení volebných miestností holandské televízie, zvíťazila Strana práce (PvdA), ktorá získala päť z celkového počtu 26 poslaneckých kresiel v EP vyhradených pre Holandsko.

Na druhom mieste je liberálna Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho, ktorá získala štyri poslanecké kreslá. Najväčším skokanom je nacionalistická strana Fórum pre demokraciu (FvD) Thierryho Baudeta, ktorá podľa ohadov získala v europarlamente tri kreslá. Naopak, úplne pohorela donedávna obávaná protiimigrantská Strana za slobodu (PVV) excentrického radikála Geerta Wildersa.

Tá mala doteraz v europarlamente štyroch zástupcov, po týchto voľbách by však mala mať už len jedného. V holandských voľbách do EP sa snažili uspieť aj subjekty ako Ježiš žije, strana 50plus, orientovaná na seniorov, či Strana pre zvieratá. Okrem Holandska sa vo štvrtok eurovoľby konajú aj vo Veľkej Británii. V piatok sa uskutočnia v Írsku a začnú sa aj v Českej republike, kde budú pokračovať aj v sobotu. V sobotu sa budú voľby konať na Slovensku, v Lotyšsku a na Malte. V drvivej väčšine krajín sa eurovoľby uskutočnia v nedeľu.

Hlas pre samého seba

Kandidát európskych socialistov na funkciu predsedu budúcej Európskej komisie Frans Timmermans vo štvrtok priznal, že prvýkrát v živote zahlasoval vo voľbách sám za seba. Svoje meno označil na kandidátke ľavicovej Strany práce (PvdA), ktorej členom, vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).Súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ hlasoval vo štvrtok v meste Heerlen na juhu Holandska. Do volebnej miestnosti prišiel pešo. Podľa informácií týždenníka Politico tento bývalý šéf holandskej diplomacie po splnení svojho ústavného práva priznal, že hlasoval sám za seba.

"Prvýkrát som hlasoval sám za seba. Predtým som to nerobil. Väčšinou som vždy označil prvú ženu na kandidátke, ale dnes som spontánne zaškrtol 'x' hneď vedľa môjho mena," povedal Timmermans. Zároveň skonštatoval, že podľa jeho odhadov je celkový výsledok eurovolieb, ktoré sa skončia v nedeľu 26. mája, "nepredvídateľný". "Myslím si, že socialisti a konzervatívci sú bok po boku. Uvidíme. Bude to závisieť od voličskej účasti, od túžby ľudí ísť hlasovať. V nedeľu večer to presne zistíme," dodal.

Zdroj: SITA/AP

Podľa odhadov politico.eu sa očakávalo, že Timmermansova strana, PvdA získa iba tri kreslá z 26 holandských v Európskom parlamente, avšak výsledky tzv. exit pollu zverejneného po uzavretí volebných miestností v Holandsku naznačili, že socialisti môžu byť víťazmi volieb a získať v EP päť mandátov.

Podľa holandskej televíznej stanice NOS, pre ktorú zmienený exit poll vykonal inštitút Ipsos, prišlo k urnám až 42 percent voličov, čo je najvyššia účasť na eurovoľbách od roku 1989. Komentátor NOS Ron Frensen v tejto súvislosti upozornil na "Timmermansov efekt", čím naznačil význam predvolebných debát podpredsedu EK s kandidátmi európskej pravice.