FOTO Terorista z Osla (21) odmieta vypovedať: Slávil útočníka z Christchurchu

KODAŇ - Muž podozrivý z pokusu o teroristický útok v mešite v Osle a zo zabitia svojej nevlastnej sestry "využije zatiaľ svoje právo nevypovedať". V pondelok to uviedla jeho advokátka Unni Friesová. Odmietla sa zároveň vyjadriť k správam nórskych médií, že muža inšpirovali marcové útoky na Novom Zélande, kde strelec v mešitách zabil 51 ľudí a v auguste v americkom Texase, kde prišlo o život 22 osôb.

Podozrivého zatkli v sobotu po tom, čo vošiel do mešity na predmestí Baerum. Polícia uviedla, že mával so zbraňami, nešpecifikovala však s akými. Jedna osoba utrpela ľahšie strelné zranenia, než ho ľudia v mešite premohli a zadržali až do príchodu polície.

Polícia následne prehľadala jeho neďaleký dom a našla tam telo jeho 17-ročnej nevlastnej sestry. Nórske médiá podozrivého identifikovali ako 21-ročného Nóra Philipa Manshausa. Noviny Dagbladet informovali, že Manshaus v deň útoku na internete napísal, že si ho vybral "Svätý (Brenton) Tarrant", útočník z Christchurchu.

V roku 2011 nórsky krajne pravicový extrémista Anders Behring Breivik v Osle a na ostrove Utoya postrieľal 77 ľudí.