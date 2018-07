FOTO Trpká skúsenosť s čínskym online shopom: Kristína si objednala šaty, už nikdy viac!

BRATISLAVA - Kristína si nedávno objednala z online obchodu letné šaty a už sa tešila, ako sa v nich ukáže. Neboli najlacnejšie, a tak očakávala, že to nebude len akási handra, ako to býva v prípade oblečenia vyrobeného na druhom konci sveta zvykom. No bohužiaľ nebola výnimkou. Tovar chce vrátiť, ale predajca nekomunikuje.

Naša čitateľka sa posťažovala na neserióznosť online shopu, ktorého ignorantský prístup neveští nič dobré. Zo stránky Yaever.com si začiatkom júna za v prepočte 30 eur objednala farebné letné šaty. Spolu s poštovným zaplatila dokopy 37 eur. Za takú sumu má už človek právo predpokladať, že nepôjde o žiadny "šmejd".

Zdroj: yaever.com

Šaty z Číny dorazili zhruba po troch týždňoch a pre Kristínu boli obrovským sklamaním. "Trčali z nich nitky a tá látka bola totálna umelina, v ktorej by som nevydržala byť oblečená ani polhodinu," zhodnotila ich kvalitu sťažovateľka. Rozhodla sa ich preto vrátiť, na čo má plný nárok. Na stránke si preštudovala podmienky vrátenia tovaru, v ktorých sa jasne píše, že kupujúci môže tovar vrátiť do štrnástich dní, a to v originálnom obale a s nejakým dôkazom o kúpe. Je tu udaná aj informácia o adrese, na ktorú sa má tovar poslať. Napriek tomu čitateľka ešte predtým kontaktovala online shop s tým, aby sa uistila, že šaty môže naozaj vrátiť. No odpovede sa nedočkala. Ani po druhom, ani po treťom e-mailovom pokuse. Písala na všetky uvedené adresy, no predajca očividne razí filozofiu, akonáhle na jeho účet dorazia peniaze, zákazník pre neho prestane existovať.

Tu už začalo rásť podozrenie, tak Slovenka skontrolovala stránku Yaeveru na Facebooku, či sa nedopátra k nejakým ďalším informáciam. A veru sa dopátrala - k tomu, že zďaleka nie je v tejto ošemetnej situácii sama. Na stránke sa pod fotkami propagovaných šiat hromadia komentáre od iných "podvedených" kupujúcich, ktoré dopadli ešte horšie ako Kika. Zaplatili, no tovar ani po niekoľkých mesiacoch neobdržali. "Skúsim počkať ešte pár dní, ale ak sa mi nikto dovtedy neozve, šaty nevrátim. Keby som tak urobila, vsadím na to, že peniaze by mi späť nevrátili. Je to skrátka ďalší pofidérny online shop. V žiadnom prípade neodporúčam, aby si z nej niekto niečo objednal. Už nikdy viac," uzatvára dievčina, ktorá svoju skúsenosť zverejnila ako ponaučenie pre ostatných. Takých, ako ona, je bohužiaľ viac, než by sa patrilo. A pochybných webových stránok, ktorú ponúkajú lacné oblečenie, ešte viac. Domáhať sa svojho práva býva v takýchto prípadoch veľmi obtiažne, preto by mal každý zvážiť, či mu daný tovar stojí naozaj za to.