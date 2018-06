Pomohol očistiť Tótha z dopingu! Prvý oficiálny prezidentský kandidát: Voliť ho bude aj Handzuš

Ako nezávislý a nestranícky kandidát sa Mistrík bude snažiť na Slovensku zaviesť vyššiu životnú úroveň a vyššie platy. Za najdôležitejšie ciele si kladie „slušnú a spravodlivú krajinu“ a „lepšiu ochranu prírody“. „Kandidujem preto, aby som pomohol zlepšiť život na Slovensku. Aby som ako prezident zatlačil na zodpovedných vtedy, keď svoje povinnosti zanedbávajú,“ vyhlásil Mistrík. Je predsvedčený, že „toto je program, pod ktorý sa podpíše najviac ľudí na Slovensku. Toto sú ciele, na ktorých sa najviac zhodneme".

Podľa Mistríka ako nestraníckeho kandidáta by úrad prezidenta nemal byť majetkom politických strán, ani miestom politických sporov z minulosti. Je presvedčený, že nezávislý prezident je správna voľba a preto chce presadzovať svieži, aktívny a moderný výkon úradu hlavy štátu. „Cítim sa byť osobnostne pripravený a chcem pomôcť k modernejšiemu Slovensku. Nesmieme dopustiť, aby Slovensku ušiel vlak. A na to, aby naša krajina išla správnym smerom ju nesmieme prenechať ľuďom, ktorí to s ňou nemyslia dobre,“ zdôraznil.

Pri výkone funkcie sa chce Mistrík aktívne venovať aj zahraničnej politike, hájiť záujmy Slovenska v Európskej únii a záujmy Európy vo svete. Vyhlasuje, že „ctí demokraciu a ľudské práva“ a je „pripravený pozdvihnúť politickú kultúru na Slovensku na vyššiu úroveň“.

Kampaň chce Mistrík financovať z vlastných zdrojov, za ktoré vďačí jeho „svetových vedeckým úspechom“. Na kampaň chce využiť 450-tisíc eur zo súkromných a „riadne zdanených peňazí“. „Sumou 50-tisíc eur mi prispeje Richard Marko z ESET-u,“ povedal Mistrík.

Prezidentský kandidát na vyhlásení predstavil aj členov petičného výboru, medzi ktorými je jeho manželka Zuzana Mistríková, detská lekárka Marta Špániková, vedec Pavol Čekan, fotograf Ján Miškovič, filozof Fedor Blaščák a ekonóm Ján Marušinec.

Verejnú podporu Mistríkovi vyjadril aj hokejista Michal Handzuš, ktorý odkázal, že „ako športovec si veľmi vážim jeho pomoc pri očistení mena jedného z našich najlepších olympionikov Mateja Tótha. Veľmi sa teším, že sa Robert Mistrík rozhodol vstúpiť do verejného priestoru a pokúsiť sa zobrať zodpovednosť za smerovanie Slovenska”.

Robert Mistrík vyrástol v Banskej Bystrici. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú a dokončil doktorandúru na univerzite vo Viedni. Absolvoval aj stáž v USA. Od vtedy podniká vo vedeckom odvetví s firmou HighChem, ktorá pracuje na vývoji technológií.

Mistrík patril v roku 2009 k zakladateľom strany Sloboda a solidarita, členstvo však ukončil v roku 2012. Minulý rok kriticky vystúpil proti praktikám pri prideľovaní eurofondov na vedu. Bol členom tímu, ktorý vyvrátil podozrenia z dopingu olympionika Mateja Tótha. V januári 2018 mu prezident SR Andrej Kiska udelil Pribinov kríž I. triedy za zásluhy o rozvoj slovenskej vedy.