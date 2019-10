Jožko, ty si na dne už dávno! Elán chce vstať z mŕtvych klipom, v ktorom mieri zbraňou na novinárov

BRATISLAVA - Spevák Jožo Ráž, ktorý mal so svojou kapelou Elán už niekoľko "posledných" koncertov, sa zrejme snaží dostať opäť do povedomia verejnosti. Urobil to však spôsobom, ktorý je viac ako nechutný.

Sympatizant Smeru a Mečiara Jožo Ráž sa nikdy netajil svojimi zvláštnymi názormi. „Nie som žiaden rasista, ale Číňanov sa bojím - je ich strašne moc. Preto mám doma dve búchačky. Keď tu dorazí táto ázijská vlna, tak prvých štyridsaťpäť Číňanov odrovnám a posledné tri guľky si nechám pre seba a svoju rodinu,“ povedal kedysi Ráž pre časopis Instinkt. Za tento výrok ho riešila aj polícia.

O Ráža sa bulvár nezaujíma už niekoľko rokov. Naposledy sa spomínal po vražde Jána Kuciaka, keď mal byť jeho syn nástupcom vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Líder skupiny Elán si tak zrejme povedal, že sa opäť musí dostať do povedomia verejnosti, keďže dokola opakovaná mantra s posledným koncertom už prestala byť zaujímavá, a rozhodol sa natočiť nechutný videoklip.

Únos novinára a vrecia na hlave

Rok po vražde novinára Jána Kuciaka, z ktorej je obvinený mafián Marian Kočner, Elán prišiel s klipom, v ktorom unáša novinárov a mieri na nich zbraňou. „Uličky sú občas tmavé, tiene majú slizké reči, mám chuť biť sa, keď som v práve, no s krysami sa mi prieči,“ spieva Ráž v skladbe. Klip končí tým, ako novinárov kľačiacich na zemi a s vrecami na hlavách postriekajú vodou zo striekacej pištole a ohromne sa na tom zabávajú. Zdá sa však, že tentokrát to dno naozaj prerazili.

„Ak chcel Jožko dokázať, že je väčší odpad ako tí bulvárni novinári, o ktorých spieva, tak sa mu to podarilo,“ napísal Arosox pod videom na Youtube. „Sorry ale tak toto je fakt dno... to nitko nemal IQ na to aby si uvedomil, že je to cez a stopol tento nápad?“ pýta sa Roland. Podobné komentáre stále pribúdajú. Nuž, zdá sa, že slovenská "legenda" hlbšie klesnúť nemohla...