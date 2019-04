Kuciakovci s Kušnírovou ostali v šoku: V schránke našli list od možného vraha Jána a Martiny

Hryzie ich svedomie alebo je to len pokus o zmiernenie trestu, ktorý sa môže vyšplhať až na doživotie? Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó, Miroslav Marček a Tomáš Szabó sú obvinení v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Všetci štyria sú stíhaní väzobne.

Pred nejakým časom k nim pribudol aj Marian Kočner, ktorý si mal podľa výpovede Andruskóa vraždu novinára objednať. Kočner je momentálne vo väzbe pre iný trestný čin. Rodiny Jána a Martiny prežívajú najťažšie obdobie v ich živote a dúfajú, že sa brutálna poprava ich milovaných vyrieši.

List z väznice

S obvinenými sa doteraz nestretli, no je pravdepodobné, že sa tak v dohľadnej dobe stane. O to viac ich však prekvapil list, ktorý obidve rodiny dostali asi týždeň pred Veľkou nocou. "Odpusťte mi. Ak by sa dal vrátiť čas, tak to urobím," napísal jeden z obvinených.

"To sa nedá. Ak by to bola nehoda, že by sa to stalo na stavbe alebo tak. Neúmyselné zabitie, tak možno by som im dokázala odpustiť. Alebo ak by aspoň žili, ak by ich len zranili. Toto bola však dlhodobo plánovaná poprava a keby mali nejaké svedomie, tak to mohli oznámiť už predtým. Mohli kontaktovať napríklad Janka," povedala pre Topky Zlatica Kušnírová.

Podľa nej je to možno spôsob, akým si chcú obvinení zaistiť nižší trest. "Možno si myslia, že keď to oľutujú a ospravedlnia sa, tak na to súd prihliadne a oni tak dostanú nižší trest. Alebo sa v nich skutočne niečo pohlo, neviem," zamýšľa sa.

Odosielateľa však nechcela menovať, dohodli sa tak aj s Kuciakovcami. "Povedali sme si, že to nebudeme rozoberať. Ani neviem ako sa dostala von informácia o liste, ale nechceme hovoriť, kto to bol. Jediné, čo vám môžem povedať je, že to bol jeden z tých štyroch a nebola to Zsuzsová," dodala pani Zlatica.

Dvaja strelci

Z Uznesenia o vzatí do väzby pre štvoricu obvinených vyplýva, že vyšetrovatelia pôvodne označovali za človeka, ktorý mal na mladých ľudí strieľa Tomáša Szabóa. Objednávateľkou má byť Alena Zsuzsová, ktorá mala osloviť Zoltána Andruskóa a ten mal na vykonanie vraždy najať bratrancov Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa, pričom Marček mal byť šoférom, ktorý Szabóa na miesto činu priviezol.

Po minulotýždňových výsluchoch, ktoré musela polícia zopakovať po obvinení Mariana Kočnera, sa údajne k vražde priznal Miroslav Marček. On mal byť ten, ktorý strieľal. "Podľa mňa tam sú silné dôkazy, možno si myslí, že keď začne spolupracovať, tak si zníži trest," povedala na margo Marčekovho priznania pani Kušnírová.