Gašpar a Tóth sa chceli vyviniť z obvinení v kauze Kuciaka: Ich výpovede majú trhliny!

Policajný exšéf však razantne popiera, že by príkaz na lustrovanie Kuciaka dával on. Tvrdí, že vo výpovedi uviedol, že lustrovanie Kuciaka mohlo súvisieť s prípadom Rybaniča, ktorý sa pozrel na účty bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. V tej dobe bolo lustrovaných asi novinárov, ktorí sa kauze venovali a údajne mohol medzi nimi byť aj Kuciak. V Gašparovej výpovedi však niečo nesedí.

Kauza Filipa Rybaniča, ktoré za porušenie bankového tajomstva odsúdil prvostupňový súd, sa začala v roku 2016. Vtedy polícia Rybaniča zatkla a začalo sa aj vyšetrovanie. Ján Kuciak bol však v policajnej databáze lustrovaný v septembri 2017, teda o sedem mesiacov neskôr.

Klamal vyšetrovateľov?

Tibor Gašpar aj vyšetrovateľom tvrdil, že príkaz na lustráciu Kuciaka nemohol zadať on a že Kuciak bol lustrovaný práve pre kauzu Rybanič. Lustrovanie dvadsiatky novinárov nariadil vyšetrovateľ Rybaničovho prípadu pre to, aby sa zistilo, či nemajú novinári prepojenie na Filipa Rybaniča. Kuciaka však lustrovali až oveľa neskôr a to o sedem mesiacov.

Lustráciu Kuciaka vykonal priamo šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavol Vorobjov. Ten neskôr na polícii vypovedal, že príkaz dostal priamo od vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara. S otázkou, ktorí novinári boli lustrovaní počas vyšetrovania Filipa Rybaniča, sme sa obrátili aj na policajné prezídium.

"Získavanie informácií operatívnych pracovníkov z informačných systémov využívaných Policajným zborom pri operatívno-pátracej činnosti nie je možné ani potvrdzovať, ani vyvracať, nakoľko podľa zákona o Policajnom zbore ide spravidla o utajovanú činnosť, preto sa z taktických dôvodov ku konkrétnym otázkam nie je možné vyjadriť," napísal hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Je však prinajmenšom zvláštne, že o týchto informáciách, a teda o lustrovaní novinárov, vedel Tibor Gašpar, ktorý bol vtedy policajným prezidentom a nie orgánom činným v trestnom konaní.

Nejasnosti aj okolo Tótha

Nielen výpoveď Tibora Gašpara vyvoláva otázniky. Zvláštne je aj video Petra Tótha, v ktorom potvrdil, že bol utajeným svedkom. Vo videu uviedol, že už bude s políciou spolupracovať ako normálny svedok. Potvrdil aj sledovanie novínárov, vrátane Jána Kuciaka, avšak označil to ako papparazzovanie. Ďalej tvrdil, že on osobne sa na tom nepodieľal.

Podľa denníka Sme majú jeho slová viaceré trhliny. Napríklad o Alene Zsuzsovej Tóth vo videu povedal, že keď zatkli skupinu okolo Tomáša Szabóa, tak sa Zsuzsová začala správať zvláštne a zisťovala, či "Marian Kočner nenatiera". Tóth podľa vlastných slov práve vtedy odovzdal komunikáciu orgánom činným v trestnom konaní. Avšak tesne po zatknutí Zsuzovej Tóth tvrdil, že ju nepozná a o jej existencii sa dozvedel až teraz.

Sporné je aj jeho tvrdenie o tom, že za sledovanie novinárov nebral peniaze, ale mal ich len posunuť osobe, ktorá novinárov sledovala. Tóth tvrdí, že on sa na sledovaní nepodieľal. V pozícii utajeného svedka však priznal, že niekoľko fotografií urobil aj on sám pred redakciou Jána Kuciaka a pri autobusovej stanici.