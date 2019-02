Srdcervúca spoveď Zlatice Kušnírovej: Človek stále čaká, že je to len zlý sen a obaja sa vrátia

GREGOROVCE - Najťažší rok v živote matky. Zlatica Kušnírová sa so strašnou smrťou svojej dcéry Martinky a jej priateľa Jána Kuciaka nedokáže vyrovnať a ako vraví, neverí, že sa z toho dokáže niekedy spamätať.

Zlaticu Kušnírovú sme stretli pri hrobe jej dcéry Martiny, kam chodí každý deň a so svojou dcérou sa v duchu rozpráva.hovorí so slzami v očiach.

Uplynulý rok sa jej život prevrátil naruby. „Chvíľami sa nám zdá, že to bolo len pred týždňom a človek stále čaká, že je to len zlý sen a obaja sa vrátia,“ hovorí zronená Zlatica. Stále však verí, že vražda mladých ľudí bude objasnená.

„Bola som už na tom síce lepšie a viac som dôverovala polícii, ale teraz, keď odobrali časť spisu, znova začínam pochybovať, aby nerobili prieťahy. Chcem poďakovať doktorovi Juhásovi a jeho tímu, lebo si robia svoju prácu poctivo,“ povedala a prezradila, čo by si želala do budúcnosti. „Apelujem na Slovensko, aby sme sa nevzdávali a bojovali za správnu vec. Aby už nebol žiaden Janko a Martinka, ktorí pozerali do hlavne pištole a nevedeli si rady a nedokázali sa ubrániť. Aby už žiaden farmár nebol na poli zavraždený a aby ozaj Slovensko bolo čisté. Ľudia sa musia zmobilizovať, nie kvôli nám a farmárom, ale kvôli sebe, lebo nikto nevie, kto bude ďalší na rade.“

Zlatica sama s neprávosťou bojovať neprestane. „Nikdy neprestanem burcovať, i keď to bude posledné, čo v mojom živote urobím, lebo si myslím, že i Janko a Martinka to odo mňa očakávajú. Oni vedeli, aká som, takže považujem za potrebné tento boj dobojovať do konca,“ povedala odhodlane pani Zlatica.

